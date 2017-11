Sunt ca un desert cremos, alaturi de un ceai cald. Sau ca o alintare pisiceasca intr-o zi ploioasa. Sunt ca o imbratisare senzuala, pe sub patura. In fine, inainte sa devin poetica vorbind despre pulovere oversize, mai spun doar ca eu nu trec de toamna, iarna si uneori primavara fara sa port cateva modele de astfel de tricotaje simpatice si senzuale.

Asa ca, nu pot decat sa ma bucur ca a devenit trendy sa porti pulovere oversize cu pantaloni la dunga si pantofi cu toc jos, tip balerini cu varf ascutit. Sau ca puloverele XXL sunt simbol al feminitatii alaturi de fuste midi la birou sau rochii flu-flu la o petrecere.

Si pentru ca sunt mare hit, am cautat cateva modele de pulovere oversize ce s-au regasit in colectiile designerilor. Si ceva mai jos, ca un bonus, am alcatuit in viziunea mea, tinuta perfecta cu pulover maxi si… Suspans, vezi tu mai jos!