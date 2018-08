Rochia cu nasturi pe o parte și cordon, eventual din denim

Am găsit o altă versiune de rochii cu cordon în talie, și cu nasturi de sus până jos la Carolina Herrera, fiind realizată din denim prespălat și având închiderea asimetrică, pe o parte. Iar la Chanel am găsit rochii cu nasturi pentru vara acestui an, versiunile scurte, inspirate din rochiile-cămașă, cu gulerul brodat prețios.

Ei bine, rochia midi a la anii 50, cu talia accentuată de cordon cu fundă și nasturi este atât de ladylike! Poți înlocui cordonul cu diferite curele, eventual din plastic, din piele cu capse, ori cu franjuri! Poți face o grămadă de mixuri interesante, actuale, urbane!

Se poartă și rochia-cămașă sau tunică, cu cordon în talie, sau mai sus, Empire, se poartă și talia mulată dar și cea sugerată. Important este ca zona taliei să iasă în evidență, să fie marcată și completată de detaliile retro, atât de feminine ale perioadei anilor 50 și 60.

Așa au gândit designerii rochia cu nasturi și cordon a verii și au gândit-o tare bine! Este simbolul feminității fără prea multe artificii. Dar este și simbolul începutului emancipării feminine! Doamnelor, suntem nevoite!

Sursa foto front page – Unsplash