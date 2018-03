Originile termenului A-line

Francezul Christian Dior este primul care a introdus termenul în vocabularul fashion. În 1947 lansa colecția The New Look și făcea, involuntar, un pas important pentru vestimentația feminină când se impuneau corsete, fuste grele cu mobilitate redusă. Practic își făcea un nume la nivel global.

Câțiva ani mai târziu designerul atribuie termenul unei colecții din 1955 (vezi foto jos stanga) și schimbă jocurile pentru o formă mai liberă, mai tinerească a îmbrăcămintei pentru femei.

În acea perioadă dedicase, colecții asemănătoare și hainelor schițate în formă de H și Y, însă doar cele în formă de A au lăsat ecouri.

Evident că femeile au purtat de secole rochii și fuste în diverse forme, înainte de a exista o definiție a vreunui pattern. Un precursor al A-line ar fi moda de la casa regală din vremurile elisabetane - piept plat și fusta largă. În perioada Rococo se foloseau diverse inele pentru a crea un stil panier, desigur o metodă extremă a A-line. Fast-forward și în secolul XX, femeile și bărbații, deopotrivă, căutau să se elibereze de restricții.

Vezi rochii A-line de firmă

Cu o influență majoră în anii ‘50, Dior devenea un punct de reper, mulți urmărind defilările de la Paris pentru a afla influențele și pentru a cunoaște viitoarele direcții în modă, revista Vogue remarcând popularitatea acestora.

Exemplul făcut de Dior pentru rochiile în croială A s-a impus rapid mai ales grație succesului.

O schimbare dramatică a fost făcută în ‘58 când Yves Saint Laurent, succesorul lui Dior pentru aceeași casă de modă, promova silueta trapezoidală, rochiile devenind extreme. Liniile structurale confereau o notă modernă, rămânând o alegere clară în rândul femeilor până la mijlocul anilor ‘70. Timp de un deceniu acest tip de croială a avut o formă redefinită, mai degrabă una cu aspect retro, rochiile și tunicile căzând lejer printr-o linie exagerată de la umeri.

O resuscitare a acestui gen de rochii s-a făcut în anii ‘90 când acest trend imita un stil disco, cu mâneci înguste și umeri montați.