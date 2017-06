Camasa rochie - altfel decat rochia camasa?

O port si eu la fel, deoarece camasa rochie imi da din start un plus de incredere si ma face sa ma simt extraordinar de bine in pielea mea. Este, in sfarsit, prima tinuta office care nu-mi da motive sa ma simt inconfortabil.

Sunt de parere ca fiecare dintre noi ar trebui sa pastreze la vedere cel putin doua din sutele de modele de camasi rochii, atat pentru sezonul calduros, cat si pentru primavara/toamna.

Daca nu te simti in largul tau sa o porti ca atare, poti sa adaugi pe dedesubt o pereche de pantaloni scurti... iar la toamna cu pantaloni lungi.

Am aruncat o privire in magazinele online si am selectat cateva modele ideale care striga: "ia-m acasa!". Ce spui? Le vrei?