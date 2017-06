Rochii de vara pentru gravide

Rochii elegante pentru viitoare mamici

Gasim modele absolut superbe si la categoria "Elegant". Si eu care ma feream sa raman insarcinata pentru ca nu as avea cu ce sa ma imbrac... Glumesc, evident.

Sunt sigura ca a existat teama asta in randul femeilor candva demult, insa in ziua de azi gasim hainute dragalase la orice pas.

Doar pentru ca esti insarcinata asta nu inseamna ca trebuie sa refuzi invitatiile la evenimente si petreceri.

O rochie scurta si cu umerii goi este perfecta pentru nunta la care ai fost invitata in vara asta, in timp ce o rochie scurta cu croiala dreapta este o alegere inspirata daca trebuie sa mergi la birou si la intalniri de afaceri pana in ultima luna de sarcina.

Rochie pentru gravide corai Rochie pentru gravide cu umerii goi