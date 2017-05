Se poarta blana colorata

In toate culorile curcubeului. Si nu asa, in tonuri spalacite sau neutre. In sezonul rece care urmeaza se va purta blana colorata in nuante tari. Albastra la Miu Miu, oranj intens la Prada si multicolora la Fendi.

Beyonce o poarta ca accent de textura intr-o tinuta ton in ton. O rochie lunga sexy, cu decolteu adanc in V. Cu decupaje in zona umerilor si cu slit adanc. O coada pony tail, in crestet, o pereche de cercei candelabru cu pietre.

Si toata tinuta accentuata de salul din blana colorata roz cu terminatii negre. Iata o tinuta pe care o poti reproduce oricand la o ocazie speciala, incepand cu toamna-iarna 2017-2018. Hmm, te gandesti si tu la ce ma gandesc si eu? E posibil sa fi gasit deja rochia de Revelion? :D

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Oct 20, 2015 at 8:51pm PDT

Cu siguranta, sa fii vedeta nu e simplu. Insa, cred ca totul e mai suportabil cand ai acces la cele mai cool tinute vestimentare si cei mai sexy pantofi din colectiile caselor de moda. Insipra-te si tu din stilul lui Beyonce si fii mereu cu un pas in fata modei!

Sursa foto front page – Beyonce official facebook page, instagram Beyonce