Si pentru ca sigur deja cauti rochitele elegante pentru primavara asta, am ales cateva modele de rochii in tendinte, in functie de gama cromatica pe care o preferi. Pentru ca se poarta culorile pastelate, am ales modele de haine pastelate la moda, in tonurile ce sunt IN.

Urmatoarele modele de rochii in tendinte aduna cele mai chic culori pudrate si cremoase ale sezonului. Daca iti doresti de pe acum rochite elegante pentru primavara asta, gasesti rochite vernil, roz, galbene, oranj, lila, nude. Alege rochitele pastelate primavara asta atat la birou, cat si in tinutele casual, dar si in outfit-urile de seara sau de ocazie.