Rochie de ocazie fabricată în România: din dantelă, cu decolteu și trenă

Ți-ai confirmat prezența la o nuntă sau un botez, dar mai trebuie să rezolvi o problemă - cu ce anume te îmbraci? Din nou spunem că o rochie făcută în România te-ar putea ajuta. Rochia de seară lungă și elegantă propusă de noi este una foarte chic.

Cu broderie prețioasă și accesorizată cu o trenă care dispune de flori decorative, această rochie este confecționată din dantelă și are un decolteu generos pentru un plus de senzualitate. În zona taliei are o porțiune transparentă și o bandă elastică rafinată, discretă. În plus, are o trenă lungă, detașabilă, pe care o poți folosi sau pe care o poți îndepărta. Asta, desigur, ținând cont de locație și de vreun dress-code dacă este impus invitaților.

Detalii despre această rochie de seară