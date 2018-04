Rochii de ocazie elegante lungi pentru balul de absolvire: ținută de divă cu care nu dai greș!

Aici voalul are rolul principal pentru că am ales rochii pentru balul de absolvire extrem de finuțe, care se remarcă prin materialul lejer și care pică perfect pe corp.

Confecționate după schițe inedite, o să observi că am adunat într-un singur loc o selecție de vis. Fiecare variantă este disponibilă într-o gamă variată de culori, fiecare se deosebește printr-un design special și fiecare ar putea fi The One. O combinație galantă între vintage și adorabil, între frumos și regal. Sunt practic ținute de divă, doar ca unele care redefinesc termenul prin ceva plăcut și popular.

Vezi aici alte modele

Recunoaștem că este o misiune ingrată asta cu alegerea rochiei pentru balul de absolvire. Nu doar că sunt prea multe care plac, prea frumoase, prea prea. Este incredibil de greu să te hotărăști doar la una, când știi că renunți la alta. Dar știi. O să știi când, după multe umblete și drumuri prin magazine sau de cutreierat prin online că aceea va fi aleasă. Și vei jubila de fericire.

Sursa foto Front Main: pixabay