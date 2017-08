Sacouri de toamna: descopera cele mai frumoase modele

Sacoul a incetat demult sa mai fie doar o piesa vestimentara office. Sacoul este in zilele noastre o piesa must have usor de introdus in orice tinuta.

Asadar, indiferent daca stilul tau este elegant si girly sau obisnuiesti sa combini blugii cu un tricou si vrei sa ii adaugi un sacou, poti sa dai frau liber imaginatiei.

Daca in vara 2017 s-au aflat in topul preferintelor rochiile tip kimono, toamna asta sunt la putere sacourile tip kimono. Si sunt in continuare la moda sacourile lungi, care fac tinutele sa fie moderne si cool, dar nu ar trebui nici sa ne lipseasca din garderoba sacoul clasic.