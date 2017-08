Salopeta din denim pentru tinute de toamna cu stil

Salopete din denim stil boyfriend

La cautare in zilele noastre este salopeta boyfriend, asa cum sunt si blugii boyfriend. Salopeta boyfriend cu aspect deteriorat sau nu, care permite indoirea mansetelor, ajuta la crearea unui oufit super cool, mai ales daca mai si lasi o bretea sa cada de pe umar.

Daca eu am spus ca abia astept sa port salopeta cu hanorac scurt, asta nu inseamna ca nu sunt innebunita si dupa combinatia seducatoare cu o bluza mulata si cu umerii goi.

Pentru ca de cativa ani am avut retineri in a purta bluze decoltate, odata cu aparitia salopetei in garderoba mea am indraznit sa scot de la naftalina acest gen de bluze si pulovere, pentru ca salopeta lasa la vedere o priveliste discreta in zona bustului.

