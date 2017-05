De ce vreau blugi mom fit

Ce ma atrage atat de tare la acest tip de blugi? Zambesc si raspund: tot.

In primul rand ca materialul este mai calitativ decat cel din care sunt confectionati blugii skinny (nu toti, dar am nimerit eu cateva perechi de care am fost dezamagita total), in al doilea rand, imi lasa piciorul sa respire si chiar am nevoie de asta avand in vedere ca sunt o persoana care poarta blugi si la 33 de grade, in al treilea rand - posteriorul nostru in ei arata wow si in al patrulea rand - se potrivesc oricarui stil vestimentar.

Sunt suficiente motivele incat sa te conving si pe tine ca blugii mom fit merita sa imparta trendurile cu blugii boyfriend? Eu zic ca sunt.

Blugi mom fit Guess Blugi mom fit Miss Selfridge