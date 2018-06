Îți amintești denimul acela închis la culoare, indigo, cu țesătura plină, groasă, pe care îl purtam prin 2000? Ei bine, la designeri precum Tom Ford, Versus, Nina Ricci, denimul acesta este la rang de artă. La acești designeri și la mulți alții, se poartă salopetele de blugi și stilul All Denim (blugi din cap până în picioare). Fie alături de ghete de cowboy, fie alături de alte piese de încălțăminte. Dar nu te gândi că încălțămintea stil cowboy rămâne în urmă, nu, nu! Se poartă ghetele de cowboy în atâtea combinații deloc ”de la fermă”, ba chiar cât se poate de urbane și de cool.

De la denim nou-nouț, până la blugi cu rupturi sau detalii patinate, grunge, anything goes, cum ar zice englezul. Adică se poartă toate formele de blugi anul acesta. Și, dacă ești pasionată de stilul de cowboy american, ei bine, se poartă salopetele de blugi mult în vara asta. Max Mara a propus salopetele de blugi de tip mecanic auto, în combinații cu sandale cu toc. Mugler a propus o salopetă mai degrabă de cocktail, cu corset din denim, asortată cu ghete metalice argintii.

Versus a ales o salopetă cu fustă, stil sarafan, cu sandale cu toc. Fendi a realizat o salopetă cu culottes și umerii goi, asortată retro-sport, a la anii 80, cu șosete și sandale cu toc. La Zadig & Voltaire am văzut salopete de blugi și ghete de cowboy dar și sandale peep toe. Și inspirată de combinațiile făcute de marile case de modă, am ales și eu câteva modele de overall, jumpsuit și salopete de blugi și din denim, din care îți poți alege preferata în vara asta.