Blugii largi cu aspect nou în acest sezon: de la modele cu talia înaltă la cele cu talia coborâtă

Ei bine, se poartă mulți blugi sexy pentru femei. Și mai ales în combinații interesante, adesea #AllDenim. Am văzut blugi cu talie înaltă și jachetă de blugi, sporty-retro la Tibi. Am văzut modele de blugi pentru 2018, croiți boyfriend, purtați cu manșetă întoarsă, bustieră și sacou cu umerii mari, ca în anii ’80, alături de pantofi de denim la Tom Ford. Am văzut blugi cu aspect lucios în salopetă de mecanic la Max Mara. Am văzut jeans albastru închis, gri antracit și negru în croieli ample, evazate la Kenzo!

Am văzut blugi indigo cu corset și botine argintii sexy, la Mugler. M-am îndrăgostit de combinațiile androgin/feminin Ninna Ricci, în care blugii largi cu aspect nou erau propuși cu talie ridicată, cu cămașă de denim și geacă bărbătească tip bluzon, tot din denim. Am văzut fuste de blugi cu aspect lucios cu cămașă de denim sau rochii sarafan la Versus, amintind de moda anilor ’60. Am văzut că se poartă jeans sexy pentru femei, deși croiți larg, aparent prea larg să fie feminini, cu cămașă de denim și maiou la Zadig & Voltaire.

Să nu uit de rochiile de blugi albastru închis cu umerii la vedere, la Fendi! Sau de compleurile de jeans albastru închis și imprimeu la Calvin Klein. Ori de mixurile #AllDenim Adam Selman cu jeans și jachetă din denim cu imprimeu floral. Ce blugi se poartă în 2018? Și modelele tip pantaloni bărbătești, cu sacouri largi, stil anii ’80, precum la Tibi!

Alege blugii largi cu aspect nou sau cu aspect lucios