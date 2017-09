Modele de sosete dragute pentru sezonul rece

Sosete calduroase si pufoase pentru sezonul rece

Spre exemplu, ca sa ma simt bine in sezonul rece, cand petrec mult mai mult timp in apartament decat in celelalte sezoane, imi selectez cu atentie hainele de casa. Daca atunci cand locuiam cu familia ma infofoleam in cea mai groasa pijama si nu imi pasa cum arat, acum ca stau cu iubitul meu incerc sa ma pastrez cat mai sexy.

Mi-am achizitionat cateva camasi si rochite de noapte, am un halat pufos cu care ma acopar cand ma dau jos din pat, iar in picioare, pentru ca uneori nu am chef sa stau sa ma incalt si sa ma descalt mereu de papuci, port o pereche de sosete flausate, ca cele din imagine.

Sosete pufoase cu stele Sosete pufoase roz