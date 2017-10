Statii de calcat profesionale cu aburi: de ce sa le alegi si ce promit

In general statiile de calcat au o capacitate de umplere de pana la trei ori mai mare fata de fiarele de calcat obisnuite si sunt si mai usoare. Ca sa te convingem ca investitia merita, am ales pentru tine un model dintre cele mai apreciate produse dintre statiile de calcat de la Tefal, ca sa ai un ghid cand te decizi ce sa cumperi. Oh, in plus se demareaza o campanie faina, avand posibilitatea de a testa gratuit un astfel de aparat. Iti povestim mai jos.

Statie de calcat Tefal Pro Express Care: modele disponibile sunt GV9080, GV9061E0, GV9070, GV9060. O sa observi ca diferentele sesizabile dintre toate acestea constau in setarile de temperatura sau in putere, dar si in timpul de incalzire. La o comparatie discreta o sa observi comun printre caracteristici: talpa autoclean, presiunea si debitul de aburi, dimensiunile.

