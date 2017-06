Statii de calcat pentru haine pretentioase

Statii de calcat - parerile celor care le-au incercat

Statia de calcat Tefal Optimo cu talpa ceramica este laudata chiar si de barbati: "Acest produs il recomand. Sotia este foarte incantata si a devenit chiar o placere calcatul rufelor! Nimic de reprosat!".

Oamenii sunt multumiti de raportul calitate-pret si sustin ca "E prima data cand folosesc o statie de calcat si clar nu m-as mai intoarce la un fier de calcat.".

"Sunt foarte multumit de aceasta statie de calcat (vin după un fier normal de calcat). Mi se pare foarte profesionala, lasa camasile in urma ei fara nici o cuta. Recomand, pretul fiind foarte bun.".

Statia de calcat Bosch Sensixx dispune de o talpa CeraniumGlissée cu canale pentru aburi si design cu trei zone de calcare - pentru distributie optima a aburului si alunecare usoara.

Cei care au folosit-o spun asa: "Mi-am cumparat aceasta statie acum 7 luni si trebuie sa recunosc ca este cea mai buna investitie pe care am facut-o. Calca absolut perfect, aburul are o presiune incredibila si am folosit maxim nivelul 2, iar timpul de calcat s-a diminuat considerabil. Talpa este extraordinara, calca fara absolut nicio problema, de la rochii de matase la paltoane, fara sa se prinda si aluneca foarte usor. Din cat uram sa calc, in special camasi, acum a ajuns sa imi placa.".

Si am mai selectat statia de calcat Philips PerfectCare Pure, perfecta pentru toate tipurile de haine datorita procesorului de control inteligent si avansat. Asadar, este 100% sigura chiar si pentru casmir, matase, lana si poliester. Mai mult, aparatul se opreste automat atunci cand este lasat nesupravegheat.

Utilizatorii spun: "Foarte multumita de produs. PRO: Ok din toate punctele de vedere, il poate folosi oricine chiar si cineva care nu a mai calcat niciodata, nu poate arde nimic. Imi place ca se opreste automat daca il uit in priza."; "Sunt foarte incantata de aceasta statie de calcat de la Philips; castig foarte mult timp deoarece nu trebuie sa mai selectez hainele si sa mai dau cu masina de trei ori pe o cuta... E gata din prima. Pur si simplu nu mi-a venit sa cred cand am vazut cat de repede am rezolvat un teanc amenintator.".

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Sata Production