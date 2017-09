Tendinte de beauty toamna asta pentru un look nou

Taieturi asimetrice si cozi impletite

Pentru ca suntem la capitolul par, adaug faptul ca se poarta tunsoarea scurta si celebra coafura bob. Cu aceasta ocazie, i se ofera o noua sansa parului tau ca sa-si recapete sanatatea si stralucirea. Daca mergi lunar sa iti tai varfurile despicate, acum ii poti permite hair-stilystului sa taie din parul tau mai mult de 1-2 cm.

Inca de la inceputul acestui an femeile de toate varstele s-au intrecut in parul impletit. Moda continua si in toamna lui 2017, fiind in tendinte cozile impletite si impletiturile pe par lung in stilul Rapunzel.