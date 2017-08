Tinute sport intregi: cum le compui ca sa fii chic

Oricat de fana as fi a stilului sport, trebuie sa recunosc ca o sa imi ia ceva timp sa accept noile tendinte si sa imbrac tinute sport intregi. Nu m-am mai imbracat sport din cap pana in picioare de cand eram mica, iar atunci outfit-ul sport era reprezentat de un trening clasic si adidasi. In prezent sunt adepta stilului casual-sport, asta insemnand ca obisnuiesc sa combin articole sport cu articole casual gen blugi si camasa.

Anul asta, mai exact in toamna-iarna 2017/2018, se poarta tinutele sport intregi.

Cat inca este vara ai de ales intre rochia sport si un outfit alcatuit din pantaloni scurti sport, maiou sport si adidasi. In continuare gasesti mai multe idei de tinute sport intregi care sa te inspire: