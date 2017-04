De asemenea pentru copii vopsirea oualelor in mod natural poate reprezenta o adevarata distractie, lasand loc creativitatii si obtinand totodata oua sanatoase, lipsite de orice urma chimica sau de toxicitate.

Va propunem sa descoperiti in articolul curent cum puteti obtine oua in culorile curcubeului folosind metode naturale de vopsire. Iata si un clip sugestiv, iar daca va plac materialele noastre video, subscribe in Canalul Youtube Kudika.

Oua de Pasti vopsite natural

Cateva sfaturi inainte de a vopsi ouale de Pasti:

Degresati bine ouale cu otet inainte de a le vopsi;

Alegeti oua cu coaja alba pentru a obtine o culoare mai intensa dupa vopsire.

Cum obtinem oua rosii in mod natural

Pentru a obtine culoarea rosie vom folosi o jumatate de sfecla rosie mare sau o sfecla rosie mai mica. Se taie sfecla cuburi sau se da prin razatoare, apoi se pune intr-un litru de apa rece. Se pune la fiert si se adauga un praf de sare.

Intre timp se degreseaza bine ouale cu otet.

Cand apa incepe sa fiarba se adauga doua linguri de otet, apoi rand pe rand ouale degresate. Se lasa sa fiarba aproximativ 25 de minute. Pentru luciu puteti unge ouale cu putin ulei.

Oua de Paste galbene vopsite cu turmeric

Pentru a obtine oua galbene vom avea nevoie de doua linguri de turmeric pudra.

Cum vopsim in mod natural oua de Pasti portocalii cu foi de ceapa

Puneti la fiert un litru de apa cu un praf de sare, iar cand apa incepe sa fiarba adaugati turmericul si doua linguri de otet. Puneti rand pe rand ouale si lasati-le sa fiarba aproximativ 25 de minute. Pentru luciu puteti unge ouale cu putin ulei.

Pentru a vopsi ouale de Pasti in nuante de portocaliu vom folosi un pumn de frunze de ceapa rosie sau ceapa alba. Metoda de vopsire este aceeasi ca si pentru obtinerea celorlalte culori despre care am vorbit mai sus:

Se pune la fiert un litru de apa cu un praf de sare;

Cand apa incepe sa fiarba adaugam foile de ceapa, doua linguri de otet si ouale, lasand sa fiarba 25 de minute.

Foile de ceapa rosie dau o culoare mai intensa oualelor.