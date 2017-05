De fiecare data cand ceva nu merge bine in viata mea sau cand pur si simplu nu mai am aceeasi putere de a lupta pentru visurile mele, am nevoie de cateva ore de liniste cu mine insami, in care sa nu ma gandesc la probleme, la timpul care trece nestingherit pe langa mine, la trecut sau la viitor. In acele momente aleg sa ma ascund in linistea camerei mele si sa fiu parte din calatoria si viata unor femei puternice, complexe si imprevizibile.

Sunt filme frumose care transmit mesaje puternice si care iti lasa un sentiment de incredere in fortele proprii, care te fac sa te ridici din cutia melancoliei, sa zambesti, sa crezi si sa iti spui: ‘Da! Eu pot.’

10 filme frumoase pe care orice femeie trebuie sa le vada macar o data

1. The Help

Culoarea sentimentelor este un film emotionant inspirat din cartea cu acelasi nume scrisa de Kathryn Stockett. Cartea recunosc, nu am citit-o, insa filmul m-a cucerit definitiv. O drama emotionanta despre curaj, puterea de a inspira schimbari sociale, iubire si prietenie indiferent de culoarea pielii.

2. Wild

Infruntandu-se cu probleme personale care o devasteaza pe interior, moartea mamei sale, sfarsitul casatoriei sale si dependenta de droguri, Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) se afla intr-un punct in care simte ca nu mai exista nicio speranta. Dupa ani de zile de reactii care au condus-o incet catre distrugerea personala, ia o hotarare pe care cei din jur o considera total nesabuita: sa inceapa o calatorie de 1500 de km, pe jos si de una singura, fara experienta, de-a lungul Pacific Crest Trail, un traseu montan superb ce uneste nordul Statelor Unite de granita cu Mexicul.

3. Million Dollar Baby

4. Mona Lisa Smile

Un film exceptional care arunca in aer orice fel de stereotip despre femei. De asemenea, ne transmite intr-un mod cu totul deosebit ca varsta noastra ne poate incetini doar fizicul, nu si spiritul. Maggie Fitzgerald, interpretata remarcabil de Hilary Swank, ne arata ca visele nu au limite si ca poti ajunge acolo unde iti doresti atat timp cat lupti cu toate puterile tale.

Un film care te invata despre valoarea demnitatii, a curajului si a fermitatii de a lupta pentru a avea un scop in viata. Un film inteligent care vorbeste despre statutul femeii intr-o anumita societate si descrie relatia de admiratie si de respect care se naste intre Katherine Watson (Julia Roberts) care preda istoria artei si elevele de la colegiul Wellesley din Noua Anglie in anul 1953. Un film despre curajul de a fi in viata ceea ce iti doresti tu, nu ce vor ceilalti.

5. Malena

Cum este vazuta viata unei femei prin ochii unui copil. Un film deosebit realizat cu o grija deosebita pentru detalii, filmat intr-un mod care reda perfect atmosfera anilor 40 dintr-un orasel Sicilian de pe malul marii, completata excelent de muzica semnata Il Maestro Ennio Morricone. Malena este o femeie extraordinar de frumoasa (interpretata de una dintre cele mai frumoase femei din lume, Monica Bellucci) care locuieste in acest orasel impreuna cu tatal ei si isi asteapta proaspatul sot inrolat de pe frontul din Africa. Perfectiunea trupului ei starneste pofta trupeasca din partea barbatilor de toate varstele, dar in special un baiat de 12 ani este cel care se va indragosti iremediabil de ea, ii va deveni umbra si o va vedea in toate stadiile in care se va transforma viata ei.

“Am cunoscut multe femei care mi-au spus: sa nu ma uiti. Eu le-am uitat. Singura pe care nu am uitat-o e cea care nu mi-a cerut-o niciodata: Malena.”

6. Easy A

Unul dintre cele mai frumoase filme, pe care il revad de fiecare data cu acelasi entuziam, probabil intr-o oarecare masura si din pricina carismaticei Emma Stone, pe care o ador. Easy A este, in esenta, un indemn catre femeile tinere si adolescente sa nu lase perceptia sau viziunea ingusta a altora sa le afecteze sau sa le schimbe in interior. Sa nu lase gura lumii sa le raneasca si fie constiente ca important este ce ceea ce gandesc si simt ele.