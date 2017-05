Daca v-ati saturat de filmele romantice clasice care au trecut testul timpului si care au fost vazute deja de sute de ori, am pregatit o lista, intr-o ordine nepartinitoare cu cateva filme noi de dragoste pe care merita sa le vedeti. Sunt povesti de dragoste fascinante, uimitoare, triste si inaltatoare care te marcheaza si care ofera raspunsuri la cateva dintre cele mai arzatoare intrebari despre miracolul numit: iubire.

10 filme de dragoste noi care iti vor fura inima

1. Passengers

Printre acele filme de dragoste bune care nu necesita prea multa actiune si nici prea multe personaje, intrucat in peste 80% din film vedem doar doua personaje. Passengers face ceva extraordinar pentru un film SF, din punctul meu de vedere, mai exact nu pune accent pe imagini spectaculoase, efecte speciale sau acte eroice, ci pe trasaturile si povestea a doi oameni legati de acelasi destin. Un film deosebit care poate fi descris foarte usor prin expresia: “nu conteaza destinatia, ci calatoria.”

2. The Light Between Oceans

Vor fi oceane de lacrimi si sentimente profunde in aceasta melodrama emotionanta si romantica. Lumina dintre oceane este unul dintre acele filme de dragoste care te marcheaza si care te fac parte din povestea lor intr-un mod nemilos de sentimental. Filmul este o adaptare a bestseller-ului “Lumina dintre oceane” al autorului Australian ML Stedman si ii are in prim plan pe Tom Sherbourne (Michael Fassbender) si Isabel Graysmark (Alicia Vikander). Cei doi se indragostesc, se casatoresc, insa relatia lor este umbrita de faptul ca Isabel pierde doua sarcini. La scurt timp dupa ce pierde a doua sarcina, o barca in care se afla un barbat mort si un bebelus esueaza aproape de farul unde Tom era paznic, iar de aici lucrurile se complica. Filmul i-a adus impreuna si pe actori, care formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Hollywood.

3. A Ghost Story

4. Tulip Fever

Unul dintre cele mai asteptate filme in 2017,este un experiment cinematografic inedit. O explorare deosebita a mostenirii, a pierderii si a dorintei umane pentru conexiune, dragoste si sensul vietii, totul vazut din perspectiva unei fantome care se intoarce in casa lui din suburbie pentru a-si consola sotia. Descopera insa, din starea sa spectrala, ca este fortat sa priveasca pasiv cum femeia pe care o iubea si viata pe care o cunostea se schimba si se tranforma incet in altceva. O meditatie de neuitat asupra durerii si a dragostei. Filmul ii are in rolurile principale pe Casey Affleck si Rooney Mara.

O poveste despre arta, frumusete, dorinta, pasiune, lacomie, inselaciune si razbunare cuprinsa intr-o societate rafinata cucerita de febra lalelelor, din secolul 17, in Amsterdam. Fimul este o adaptare a romanului cu acelasi nume scris de Deborah Moggach, se pare ca in ultimul timp regizorii de la Hollywood au facut o adevarata pasiune pentru ecranizarea romanelor. Filmul are parte de o distributie impresionanta, mai exact o regasim pe frumoasa Alicia Vikander, impresionantul Cristoph Waltz, Judi Dench si Dane DeHann (supranumit noul Leornardo DiCaprio)

5. Allied

Un film care merita vazut si care este deopotriva film de dragoste si thriller psihologic. Allied a fost numit “combinatia intre Casablanca si Mr. & Mrs. Smith” si este unul dintre cele mai frumoase filme romantice noi. Allied spune povestea lui Max Vatan (Brad Pitt) un spion, militar de cariera si Marianne Beausejour (Marion Cotillard) un agent operativ, extrem de senzuala si cuceritoare. Ambii sunt prinsi intr-o frumoasa si periculoasa poveste de dragoste care le va schimba vietile pentru totdeauna.

6. My Cousin Rachel

Un film pe care il astept cu nerbadare, My Cousin Rachel este o adaptare a romanului cu acelasi nume scris de Daphne Du Maurier. Cand varul bogat al lui Phillip Ashley moare subit in circumstante suspecte el este convins ca a fost ucis de noua lui sotie, superba Rachel. Lucrurile se schimba insa in momentul in care acesta se indragosteste de ea si isi da seama ca suspiciunile sale erau nefondate. Dar oare chiar au fost? Va face Rachel din el urmatoarea sa victima? Ramane sa descoperim misterul in iunie 2017.