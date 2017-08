Filmele pot inspira. Te pot face sa traiesti emotii puternice. Uneori te pot face sa iti pui intrebari, sa te uiti in urma la viata ta sau poate chiar sa lasi deoparte trecutul si sa privesti cu incredere spre viitor. Sunt filme care trezesc la viata copilul din tine si te invata sa te minunezi din nou, sa crezi in tine si in fortele tale. Mai jos am pregatit o lista cu cele mai tari filme care mi-au oferit lectii de viata valoaroase si care m-au ajutat in momentele in care mi-a fost cel mai greu.

Cele mai tari filme din care inveti lectii de viata valoroase

Foto: captura YouTube

Unul dintre filmele mele de suflet care, dupa ce l-am vazut pentru prima oara, m-a facut sa imi pun ordine in ganduri, sa realizez ca lucrurile pot fi cu adevarat mai rele decat mi se pare mie si ca trebuie sa profit la maxim de fiecare clipa din viata mea. The Bucket list este unul dintre acele filme pe care trebuie sa le vezi, macar o data in viata, care iti zguduie sufletul din temelii si care te face sa realizezi cat de scurta este viata si ca trebuie sa te bucuri de ea. Nu maine, nu peste o saptamana sau un an, acum!

Una dintre animatiile mele preferate pe care as revedea-o de fiecare data cu aceeasi placere si entuziasm. The Lion King nu este doar un desen animat frumos pentru copii, este o poveste impresionanta si emotionanta din care poti invata foarte multe lectii de viata importante. Fii curajos si puternic, iarta-te si nu fugi de trecut.

Printre cele mai frumoase si inspirationale filme realizate vreodata din care poti invata lectii de viata importante. Ideea care transpare pe tot parcursul filmului este aceea ca orice persoana, oricat de putin inzestrata de soarta din punct de vedere fizic sau intelectual isi poate implini idealurile. Forrest este un invingator care reuseste sa isi construiasca singur propriul destin si care, desi porneste in viata cu atatea dezavantaje reuseste sa treaca peste ele cu tarie si cu zambetul pe buze.

“Atat timp cat nu alegi, totul ramane posibil.” Un film extraordinar care m-a marcat si pe care il recomand din suflet. O capodopera, din punctul meu de vedere, despre universuri multiple, despre relativitatea realului, despre imortalitatea si natura sufletului, despre destin si despre imposibilitatea de a alege intre doua drumuri interioare. Fiecare alegere pe care o facem in viata genereaza la randul ei alte nenumarate alegeri posibile.

Un film impecabil, extrem de emotionant si de departe cel mai bun film al lui Spielberg. Oskar Schindler este un erou in adevaratul sens al cuvantului care a oferit darul cel mai de pret intr-o perioada sumbra in care acest cuvant nu mai valora nimic: a oferit VIATA!