Toamna lui 2017 se anunta a fi bogata in seriale care mai de care mai incitante, cu povesti captivante care se vor transforma in preferatele tale. De la viata fascinanta a supereroilor, la drame si lupte interioare, la minti stralucite si mistere gata sa fie descoperite. Iata care sunt cele mai bune seriale noi pe care nu trebuie sa le ratezi din toamna.

8 seriale noi care te vor cuceri in toamna 2017

1. Inhumans

Unul dintre cele mai asteptate seriale ale anului 2017 va avea premiera in aceasta toamna. Inhumans, un alt serial cu supereroi din universul Marvel, este bazat pe o serie de benzi desenate preferate de fanii Marvel si create de Stan Lee si Jack Kirby. Daca va era dor de carismaticul Iwan Rheon (Ramsey din Game of Thrones), mie cu siguranta imi era, aveti ocazia sa-l vedeti intr-un alt rol negativ. Inhumanii sunt o rasa de fiinte cu un ADN special care se trag dintr-o rasa antica manipulata genetic. Serialul va avea in centrul povestii Familia Regala a acestei rase.

2. Mindhunter

3. The Gifted

Daca ar fi sa combini atmosfera intensa a serialului House of Cards cu procedurile si misterul din Criminal Minds rezultatul ar fi ceva asemanator cu noul serial oferit de Netflix, Mindhunter. Serialul este inspirat din cartea cu acelasi nume publicata in 1996: Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit scrisa de Mark Olshaker si agentul FBI John Douglas. Show-ul va fi construit in jurul unor criminali in serie si a procesului foarte elaborat prin care un grup de agenti FBI trec pana reusesc sa-i gaseasca. Va fi cu siguranta intersant de urmarit, intrucat creativitatea vizuala a regizorului David Fincher (Seven, Fight Club, The Curious Case of Benjamin Button, Zodiac sau Gone Girl) este recunoscuta, iar distributia este una de exceptie: Anna Torv, Jonathan Groff, Holt McCallany, Cotter Smith.

Da, un alt serial cu supereroi din universul X-Men. The Gifted spune povestea unui cuplu a carui viata obisnuita este schimbata pentru totdeauna atunci cand descopera ca fiul si fiica lor au puteri. Acestia sunt fortati sa se alature unei retele subterane de mutanti pentru a-si salva viata. Daca va era dor de Stephen Moyer (Bill din True Blood) il veti reveda intr-un rol cu totul diferit de aceasta data.

4. The Good Doctor

De la creatorii serialului fenomen House M.D, The Good Doctor se va axa pe ideea de acceptare si controlul dizabilitatilor. In ciuda tuturor legilor privind drepturile egale, persoanele cu dizabilitati continua sa fie tratate in mod diferit. Serialul il are ca protagonist pe tanarul Dr. Shaun Murphy care sufera in acelasi timp de autism si sindromul savantului. El este recrutat de un spital de prestigiu ca chirurg pediatru, dar lucrurile nu vor fi deloc simple pentru el.