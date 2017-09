Alexandra Crisbasan este Content Specialist F64 si unul dintre participantii de anul acesta la festivalul Bucharest Photo Week unde, alaturi de Irina Gache, va avea o expozitie de fotografie: „Priveste dincolo de reflexie”. Povestea ei intr-ale fotografiei a inceput cu un telefon si cu o multime de experimente. Au urmat etapele in care a invatat cum sa controleze camera ca sa-si expuna cat mai bine viziunea si a ajuns, in prezent, sa se identifice printr-un stil aparte de a imortaliza realitatea si oamenii.

„Primele experiente in fotografie au fost cu un telefon si cu pozele trase in curtea scolii. Un moment cheie a fost cand i-am facut fratelui meu o fotografie printr-un geam de acasa. Nu stiam nimic despre asta, asa ca m-am intrebat daca nu cumva as putea reproduce efectul acela de suprapunere in programe de procesare sau camera. Pana mi-am cumparat un aparat am invatat mai multe despre procesare in Photoshop.”, declara Alexandra.