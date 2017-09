Pentru ca vremea s-a racit ne mutam cu mic cu mare in cladire. Asadar, va invitam pe 21-22 octombrie 2017 la Casa Universitarilor Bucuresti (str. Dionisie Lupu, nr. 46), intre orele 10:00 si 19:00, sa ne bucuram de ceai la caldura sobei.

Pentru cine am creat acest eveniment?

Pentru cei atenti cu sanatatea lor, care cauta produsele si activitatile potrivite pentru ei si familia lor, dar si pentru cei care doresc sa faca o schimbare in viata lor, sa invete sa traiasca mai sanatos;

Pentru cei pasionati de spiritualitate, care stiu ca anumite practici le aduc linistea interioara si starea de bine, dar si pentru cei care sunt inca in cautare de practici potrivite pentru ei;

Pentru cei interesati de dezvoltare personala si relationala;

Pentru parintii care vor sa se asigure ca au cat mai multe cunostinte pentru o crestere armonioasa a copilului lor;

Pentru orice persoana care stie ca sanatatea se pastreaza, nu se reconstruieste, dar daca este deja in situatia de tratare, stie ca remediile naturale sunt mai benefice pe termen lung pentru organism;

Pentru cei care cauta fericirea acolo unde este ea: in interiorul lor! Dar si pentru cei care au nevoie de putin ajutor in a o gasi.

Daca te regasesti macar intr-o ipostaza dintre cele enumerate, atunci acest eveniment este pentru tine!

Zona de targ, cu aproximativ 40 de standuri cu vanzare de produse bio si naturale;

Food area: mancare vegetariana si vegana (la demisolul cladirii);

Clase de yoga, conferinte si seminarii de dezvoltare personala incluse in biletul de intrare;

Zona de 5 ateliere de creatie pentru copii si dezvoltarea abilitatilor acestora.

Va asteptam la Agenda Bio, editia a 7-a, sambata si duminica, 21-22 octombrie 2017, la Casa Universitarilor Bucuresti, str. Dionisie Lupu 46 (zona Parc Gradina Icoanei, doua strazi in spatele cinematografului Patria) intre orele 10:00 si 19:00, in ambele zile.

Accesul se face pe baza de bilet, in valoare de 8 lei de persoana, insa copiii pȃna in 14 ani pot intra gratuit. Biletul include accesul in zona de tȃrg, la seminarii, clase de yoga si conferinte, degustari si testari de produse.

Mai multe detalii gasiti pe www.agendabio.ro si in event-ul de pe Facebook: https://www.facebook.com/events/1915618135364189/