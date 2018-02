Uneori cele mai profunde adevaruri si cele mai intelepte raspunsuri le poti afla in copilul din tine si daca esti dispus sa asculti vei descoperi lucruri la care nu te-ai fi asteptat si mistere care pareau fara rezolvare. Si cum te poti conecta cel mai usor, daca nu prin intermediul celor mai frumoase desene animate care iti patrund direct in suflet. Dincolo de momentele amuzante, de bucurie, de imaginile animate superbe, se ascund lectii de viata si vorbe ale caror inteles il poti patrunde doar atunci cand esti gata sa te deschizi si sa iti vindeci inima.

10 desene animate inspirationale

1. Coco

Familia este pe primul loc.

Emotionant pana la lacrimi, Coco, o spun cu mana pe inima, este una dintre cele mai frumoase si profunde filme de desene animate pe care le-am vazut si, credeti-ma le-am vazut pe toate. Colorat ca o palarie mexicana si vibrant ca o chitara in maini de maestru, Coco te cucereste din primele minute si te face parte dintr-o aventura extrem de emotionanta. Indiferent cat de departe ai merge pentru a-ti indeplini visurile, nu uita niciodata ca cea mai importanta ramane intotdeauna familia. Cultura mexicana, valorile familiei, muzica deosebita si fermecatoarele acorduri spaniole merita toata atentia.

2. Inside Out

Nu-ti fie teama de emotiile tale!

Considerata una dintre cele mai bune animatii realizate vreodata, Inside Out este o metafora extraordinara a modului in care suntem noi construiti ca oameni. In acest desen emotiile prind viata si incearca sa o sfatuiasca pe Riley, o fetita de 11 ani sa se adapteze la o noua viata, dupa ce parintii ei hotarasc sa se mute intr-un alt oras. Filmul este construit in jurul acestor emotii, mai exact: Bucuria, Frica, Furia, Dezgustul si Tristetea. Un film absolut minunat, sensibil, amuzant, o adevarata incantare psihologica.

3. Up

Nu este niciodata prea tarziu sa-ti urmezi visurile!

Un film pe care l-am vazut de atatea ori incat nu mai stiu numarul si care m-a ajutat in multe dintre momentele grele din viata mea. Deasupra tuturor este mai mult decat un desen animat frumos creat si amuzant, este un film deosebit despre bucuria de a trai, un film care ofera o lectie de viata importanta si care ne arata ca oricat de dificil pare sau oricat de batran crezi ca esti, nu este niciodata prea tarziu sa crezi in tine si sa pornesti in aventura vietii tale.

4. Wall-E

Suntem responsabili de planeta pe care traim.

Povestea emotionanta a unui robotel curios care salveaza lumea, o capodopera prin care cei de la Disney-Pixar isi arata inca o data maiestria. Printre cele mai profunde desene animate pe care le-am vazut vreodata, Wall-E prezinta un viitor sumbru, infatisand Planeta intr-o stare de degradare accentuata, fiind plina de gunoaie, ca urmare a secolelor de consumerim fara limite. Singurul ramas sa curete Terra este robotelul Wall-E, care isi formeaza propria personalitate. Dincolo de povestea de dragoste, de prietenie si de salvare a umanitatii, filmul trage si un semnal de alarma prin incercarea de a-i determina pe oameni sa constientizeze probleme ce vizeaza intreaga Planeta.

5. Brave

Fii tu insati si nu lasa stereotipurile sa-ti conduca viata.

De ce mi-a placut atat de tare acest desen animat marca Disney? In primul rand pentru ca Merida este complet diferita de restul printeselor Disney, iar in al doilea rand pentru ca intr-o destul de mare masura ma identific cu personajul. Brave este un memento minunat ca nimeni nu trebuie sa se conformeze asteptarilor altcuiva si ca nu trebuie sa renunti la cine esti tu cu adevarat.