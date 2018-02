Ce faci atunci cand simti ca te cuprinde un val de romantism al carui magie este aproape imposibil de inlaturat? Te asezi in locul tau preferat si confortabil alaturi de partener sau de prietene sau doar cu tine insati si te bucuri de clipe frumoase, amuzante si pline de dragoste, urmarind cele mai bune comedii romantice.

Comedii romantice pentru zile pline de iubire

1. Silver Linings Playbook

Printre comediile mele romantice preferate se numara Scenariu pentru happy-end, un film pe care l-am revazut de cateva ori cu acelasi zambet optimist pe buze, bucurandu-ma atat de poveste, cat si de interpretarea impresionanta a actorilor. Filmul iti serveste un cocktail de fericire, pregatit cu bucati de speranta si picaturi de umor si ne invata despre ce inseamna tanderete, vulnerabilitate, incredere. Si, mai mult decat atat, ne arata ca, uneori, finalurile fericite depind de gasirea oamenilor care sa traiasca impreuna cu noi, in nebunia noastra, nu a celor care vor sa ne ajute sa evadam din ea.

2. This Means War

O comedie pe care pur si simplu o ador, in primul rand pentru ca sunt fana actorilor care interpreteaza rolurile principale, iar in al doilea rand pentru ca mi-a oferit de fiecare data doza de optimism, actiune si umor de care aveam nevoie. Doi dintre cei mai buni agenti CIA si foarte buni prieteni, Tuck (interpretat de superbul Tom Hardy si Foster (Chris Pine), ajung sa se indragosteasca de aceeasi femeie, Lauren (Reese Witherspoon). Acestia hotarasc sa intre intr-o competitie incendiara pentru inima femeii. Confruntarea nu va fi nici pe de parte una corecta, cei doi ajungand sa-si saboteze unul altuia intalnirile, folosindu-se si de tehnologia CIA-ului.

3. Leap Year

4. Valentine’s Day

este o comedie romantica absolut delicioasa la care am ras cu lacrimi. Exista o traditie irlandeza conform careia femeile isi pot cere in casatorie iubitii pe data de 29 februarie. Anna (Amy Adams) se hotaraste sa-si ia inima in dinti si porneste spre Dublin pentru a face pasul cel mare si a-si surpinde iubitul cerandu-l in casatorie. Bineinteles ca lucurile nu vor fi atat de simple pe cat credea ea si totul se complica atunci cand avionul ei aterizeaza in alta parte, datorita conditiilor atmosferice neprielnice, mai exact in Cardiff, Tara Galiilor. Aici il intalneste pe Declan (Matheww Goode) care se ofera sa o duca in Dublin, cei doi vor trece, insa, printr-o serie de aventuri incredibile si amuzante.

Fie ca sarbatoresti sau nu Ziua Indragostitilor, aceasta zi care, se presupune ca celebreaza iubirea, te bucura sau te afecteaza intr-o mica sau mai mare masura. In comedia romantica, Valentine’s Day, regizorul Garry Marshall, maestrul comediilor romantice a adunat mai multe nume celebre de la Hollywood, printre care se numara: Bradley Cooper, Julia Roberts, Jessica Alba, Ashton Kutcher, Anne Hathaway sau Jennifer Garner. Povestea filmului se invarte in jurul mai multor personaje care incearca sa treaca, sa sarbatoreasca sau sa supravietuiasca Zilei Indragostitilor.

5. When in Rome

Daca toate drumurile duc la Roma, se pare ca si cararile dragostei duc tot acolo. Sunt convinsa ca ati mai auzit vorba: ai grija ce iti doresti fiindca s-ar putea sa se intample. La fel se intampla si cu Beth (Kirsten Bell) care, aflandu-se la nunta surorii ei se simte atrasa de Nick (Josh Duhamell) cavalerul de onoare. Doar ca lucrurile nu decurg asa cum s-ar fi asteptat si dezamagita declara razboi iubirii si fura, in chip de sfidare a destinului, cateva monede dn celebra Fantana a Indragostitilor din Roma. Acest lucru nu ramane „nepedepsit” si, in mod inexplicabil, toti cei care aruncasera acele monede in fantana, sperand sa-si indeplineasca dorintele romantice, se indragostesc la nebunie de Beth. Prin urmare, femeia care nu credea ca-si va mai gasi dragostea vreodata, va avaea parte de mai mult decat poate duce. O comedie romantica absolut savuroasa a carei actiune se petrece in superbul oras Roma, pe care va sfatuiesc din suflet sa-l vizitati macar o data in viata.