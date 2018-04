Sunt perfect de acord cu zicala: “o zi in care nu ai ras este o zi pierduta”, asa ca am pregatit pentru voi o lista cu zece motive simpatice de ras, mai exact zece seriale de comedie absolut savuroase care m-au ajutat sa trec peste momentele mai grele din viata mea, care mi-au facut weekend-urile mai frumoase si care m-au facut sa rad cu lacrimi.

10 seriale de comedie pe care merita sa le urmaresti

1. Modern Family

sursa foto: IMDB

Una dintre cele mai faine seriale de comedie, care m-a cucerit de la primele episoade, Modern Family e o satira absolut savuroara asupra vietii de familie si are in prim plan viata de zi cu zi a unei familii mari alcatuite din 3 familii mai mici, fiecare dintre acestea avand o personalitate si un stil propriu. Personajele sunt foarte bine conturate, sunt reale si nu ai cum sa nu le indragesti, fiecare fiind imaginea vie a anumitor stereotipuri.

2. Lucifer

Lucifer se numara printre serialele mele preferate din ultimul timp, si asta datorita faptului ca ori de cate ori ma uit la cate un episod reuseste sa ma binedispuna si sa ma faca sa rad. Ideea care sta la baza serialului este un pic exagerata (un pic mai mult), dar scenariul este bine realizat, replicile geniale, iar actorii extrem de simpatici, in mod special carismaticului Tom Ellis, actorul care il interpreteaza pe Lucifer Morningstar. Mai exact, Lucifer, satul sa fie lordul infernului se hotaraste sa vina pe Pamant si se muta in Los Angeles, unde devine patronul unui club si consultant in cadrul politiei. Interesant nu?

sursa foto: IMDB

4. The Bing Bang Theory

Trebuie sa recunosc ca prima oara cand am auzit numele serialului am fost putin sceptica si nu ma asteptam sa ajunga sa imi placa atat de tare. Virgina si insarcinata? Da, se poate! Bazat pe telenovela venezueleana Juana la Virgin, serialul muta actiunea in comunitatea latino de pe teritoriul SUA, avand-o in prim plan pe Jane Villanueva, o tanara de 23 de ani din Miami care, dupa ce jura ca nu isi va pierde virginitatea decat in noaptea nuntii, afla ca este insarcinata din cauza unei greseli facute de medicul ginecolog. Serialul m-a captivat efectiv cu energia contagioasa, micile trucuri scenaristice extrem de amuzante si izul de telenovela pamflet.

sursa foto: IMDB

Teoria Big Bang se numara printre cele mai populare seriale de comedie, cu mii de fani in intreaga lume si este printre putinele seriale ale caror apreciere in randul publicului continua sa creasca de la un sezon la altul. Starul absolut al serialului este bineinteles Sheldon Cooper, un fizician genial care are, insa, niste lacune mari in ceea ce priveste relatiile sociale. Un personaj care te face sa il iubesti, dar te si enerveaza in acelasi timp. Alaturi de el ii regasim pe Leonard si el fizician si partea mai temperata a grupului, Howard, inginer spatial care la 30 de ani inca locuieste cu mama sa excesiv de protectoare, astrofizicianul de origine indiana Raj, care poate vorbi cu femeile doar atunci cand bea si Penny, o blonda simpatica si sexy care incearca sa dea lovitura ca actrita.

5. Glow

Glow este un serial de comedie extrem de simpatic, realizat de echipa care se afla in spatele serialului “Orange Is The New Black” (pe care de asemenea il puteti urmari pe Netflix). Serialul spune povestea unui grup de femei care participa la spectacole wrestling, ce e si mai interesant si amuzant deopotriva este ca fiecare isi creeaza un personaj pentru a atrage publicul. Glow ne poarta in culisele wrestling-ului, in spatele celor mai trasnite proiecte de la Hollywood, in acea lume spectaculoasa cu actrite aspirante, regizori disperati dupa un nou hit si producatori gata sa dea lovitura prin orice mijloace. Inca ceva, actiunea are loc in perioada anilor 80.