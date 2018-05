foto: Elena Schweitzer, Shutterstock

Să ne întoarcem în copilărie și să ne reamintim cu drag de primii noștri prieteni - cărțile și prietenii imaginari. Să redeschidem cărțile care ne-au încântat anii de inocență și să tragem acum concluzia care poate la vremea respectivă nu ne-a fost atât de clară.

„Nu vă voi descrie cum arăt. Indiferent ce grozăvie v-aţi imagina, probabil că este mai rău.“ August Pullman este un băiețel de zece ani născut cu o teribilă diformitate facială, pe care, pentru a fi protejat de privirile curioșilor și vorbele răutăcioase, părinții îl educă acasă. Până într-o zi, când se hotărăsc să îl ducă la școală. Ce se va întâmpla cu micuțul August, aflat acum singur în mijlocul copiilor și al profesorilor? "Minunea" este o poveste emoţionantă despre curaj şi bunătate, despre integrare şi acceptare. Una dintre cheile de lectură este dată de replica vulpiţei din Micul Prinţ: "Nu poţi vedea bine decât cu inima. Esenţialul e invizibil pentru ochi."

Subiectul cărții îl reprezintă călătoria micuțului Erus prin valea răbdării, o călătorie plină de învățăminte și povețe, momente hazlii și bucurie. Însoțită de o ilustrație de excepție, aventura lui Erus te transpune ușor într-o lume de basm, o lume a copilăriei și a imaginației. Cartea se adresează copiilor între 5 și 12 ani, dar și adulților care și-au păstrat inocența copilului care au fost odată.

"Cartea Cuore a lui De Amicis este o vioaie și parfumată floricică, răsărită ca prin minune pe țarina, azi prea de tot părăginită, a dulcei vieți de familie, de frăție, de pașnică muncă și de sincer patriotism. [...] Cu simplele și nefataritele ei povești, ea se prefiră lin și adânc în cugetele copiilor, le alintă, le mângâie, le încântă și, prin mii de drăgălașe farmece, umple și împodobește acele inimi nevinovate cu cele mai nobile, cu cele mai demne și cele mai sfinte simțiri." [Alexandru Odobescu]

Povestea Micului Prinț are în centru valorile umane, responsabilitatea, toleranța și spiritul de aventură. Prin experiențele acestuia învățăm că nu este necesar să ne luăm prea în serios, în schimb trebuie să iubim viața, că trebuie să cercetăm lucrurile în profunzime și să ne urmăm instinctele, că nu trebuie să ne ascundem sentimentele, dar că uneori e nevoie să îi lăsăm pe cei pe care îi iubim să plece, dar și că înainte de a-i judeca pe ceilalți trebuie să ne judecăm pe noi înșine.

Micuta orfană Heidi trăiește împreună cu bunicul ei undeva în Alpii elvețieni, într-o cabana departe de agitația orașului. Deși iubea liniștea din mijlocul naturii, peisajul montan și animalele cu care conviețuia, Heidi este nevoită să se despartă de toate aceste frumuseți atunci când mătușa ei o duce la Frankfurt pentru a avea grijă de Clara, o fetiță invalidă și singuratică. În perioada petrecută în casa Clarei, alături de părinții ei bogați, micuța Heidi se va confrunta cu numeroase provocări, pe care le va aborda cu inocența și zburdălnicia caracteristice.

Colț Alb este o poveste care demonstrează că până și cele mai sălbatice ființe pot fi capabile de iubire și devotament. Învățătura o primim de la Colț Alb, un pui de lup care înțelege ce este devotamentul, iubirea și respectul după ce este salvat de judecătorul Scott, un om blând care îl îngrijește cu răbdare și ajunge să îi câștige încrederea. Din cauza numeroșilor stăpâni pe care i-a avut și care l-au bătut și l-au tratat ca pe un animal oarecare, Colț Alb devenit un câine sălbatic și ăși pierduse încrerea în oameni.

"Fetița care voia să salveze cărțile este cea mai tulburătoare, fantastică și frumoasă carte pentru copii pe care am văzut-o și am citit-o vreodată. [...] Anna iubește cărțile atât de mult încât e dispusă să le citească pe toate ca să le salveze de la distrugere. Planul ei e dat peste cap de o carte specială, care nu are final. Exact așa cum am fost dată eu peste cap de cartea asta. Și cum o să fiți și voi. Și copiii voștri. Și poate și copiii lor, peste o vreme. Este genul acela de carte care rămâne cu tine toată viața. Și care te salvează de fiecare dată când o deschizi." (Ioana Chicet-Macoveiciuc)