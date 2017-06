Cartile copilariei

Dar cartea este cartea si nu poti sa compari emotiile care te invaluie atunci cand tii o carte in mana cu emotiile pe care le traiesti cand vezi un film. Sunt emotii diferite, placute toate, dar diferite.

Eu una simt nevoia sa imbratisez cu toata dragostea o carte cu amintirile din copilarie ale lui Ion Creanga care are coperta identica cu cartea mea de cand eram mica. Nu are paginile galbene si nici mirosul acela intepator de carte veche, de lemn vechi, de amintire veche, pe care eu il ador, dar tot as alege-o sa stea pe rafturile din camera mea.

Si pentru ca am avut intotdeauna o slabiciune pentru copertile lor tari si colorate, am facut tot posibilul sa gasesc editiile care imi aduc cel mai mult aminte de ce am avut eu acasa.

Am facut cunostinta cu Robinson Crusoe cand eram in scoala generala, fiind o lectura recomandata de doamna invatatoare, si a ramas personajul cu experienta pe care as vrea sa o traiesc pe propria piele. Nu vreau sa fiu Alba ca Zapada si nici Cenusareasa, dar vreau sa ma aflu pe o insula si sa am indemanarea si curajul lui Robinson Crusoe pentru a supravietui si a ma bucura de o experienta de viata frumoasa.

Daca nu e Robinson Crusoe, este Alice in Tara Minunilor. De ce? Pentru ca am visat mereu sa am o mana de prieteni mici cat o furnicuta si sa ma pot micsora pentru a ma juca cu ei.

Amintiri din copilarie Robinson Crusoe Alice in Tara Minunilor