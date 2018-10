Halloween-ul este acel moment din an in care realitatea lasa loc liber imaginatiei, supranaturalului si al fiintelor infricosatoare care au acum acces pe Pamant. Chiar daca crezi sau nu in paranormal, daca alegi sa iei in considerare sarbatoarea celtica preluata in zilele noastre de tot mai multe popoare, poti savura, cu ajutorul celor mai bune filme horror, un cocktail de emotii si trairi care sa te bage putin in sperieti si care sa te aduca intr-o atmosfera sumbra, misterioasa, plina de suspans si momente de teroare.

10 filme terifiante pe care sa le vezi de Halloween

A Quiet Place

Un thriller sf extrem de interesant care te tine cu sufletul la gura in mare parte din timp. A Quiet Place este primul film in care cuplul John Krasinski si Emily Blunt apar impreuna, iar asta nu face decat sa aduca un mare plus filmului. Cei doi intruchipeaza un cuplu casatorit care se chinuie sa supravietuiasca intr-un univers postapocaliptic, alaturi de copii lor, intr-o liniste deplina de teama unor fiinte care ataca la cel mai mic sunet. Unul dintre cele mai bune filme horror pe care le-am vazut in ultimii ani, care vorbeste despre efortul de a-ti pastra umanitatea atunci cand nu mai ai nicio speranta si puterea de a-i proteja pe cei pe care ii iubesti indiferent de consecinte. O alta bila alba a filmului este ca reuseste sa te faca sa iti pese de personaje si sa traiesti momentele terifiante alaturi de ele. Daca esti in cautarea unor filme pe care sa le vezi de Halloween, dar care sa nu te fac sa dormi in urmatoarele nopti cu lumina aprinsa de frica, A Quiet Place este o alegere numai buna.

It

Romanele lui Stephen King sunt o adevarat sursa de inspiratie pentru regizorii de la Hollywood si au si de ce pentru sunt cu adevarat extraordinare si reusesc de fiecare data sa iti trezeasca fiori pe sira spinarii. Chiar daca am o mare oroare de clovni, mi-am dorit sa vad filmul It din 2 motive: primul ar fi ca este o adaptare a unuia dintre romanele mele favorite de King, iar al doilea pentru ca maleficul clovn Pennywise este jucat de frumuselul si talentatul Bill Skarsgard (pe care il puteti vedea si in serialul genial Castle Rock, inspirat din universul romanelor lui Stephen King). Ecranizarea lui Andres Muschestti reuseste sa recreeze intr-un mod exceptional si atat de real imaginile bantuitoare ale romanului si sa creeze scene pline de oroare si suspans. Marea reusita a filmului, insa, este ca reuseste, intr-un mod suprinzator, sa fie un film despre viata si copilarie, despre acei prieteni pe care ti-i faci la varsta cand poti sa legi cele mai stranse prietenii.

Split

Unul dintre filmele mele preferate din ultimul timp, Split este un thriller psihologic cu tenta horror care m-a fascinat si m-a socat in acelasi timp. Tema este una extrem de interesanta, mai exact personalitatea multipla sau tulburarea identitatii disociative (DID). Talentatul actor James McAvoy il interpreteaza pe Kevin, un barbat care sufera de aceasta tulburare, insa cazul lui este unul cu totul si cu totul deosebit deoarece acesta are cel putin 23 de personalitati diferite. Ce este si mai interesant e ca personajul este inspirat dupa un caz real. Kevin duce o lupta atat cu personalitatile sale multiple, care duc un razboi pentru suprematie, cat si cu cei din jurul sau care nu il inteleg. Constrans de una dintre personalitatile sale rapeste 2 tinere care vor avea parte de niste momente pline de oroare. Ultima si cea mai puternica dintre identatitatile sale, cea a Fiarei, aflata in stare latent este pe cale sa-si manifeste influenta si sa le domine pe celelalte.

Winchester

Am fost destul de surpinsa sa o vad pe Hellen Mirren jucand intr-un film horror dar, s-a descurcat onorabil si a facut o treaba foarte buna. Winchester este bazat pe intamplari reale si urmareste povestea lui Sarah Winchester, o femeie care, dupa moartea brusca a sotului si a copilului sau este convinsa ca este blestemata. Vaduva, cu o casa imensa si o mostenire exorbitanta, Sarah incepe sa construiasca Casa Winchester timp de zeci de ani, douazeci si patru de ore pe zi, sapte zile pe saptamana. Pentru cei din afara casa pare un monument monstruos ridicat pentru nebunia unei femei tulburate de tragediile prin care a trecut, insa lucrurile nu stau deloc asa, deoarece Sarah incearca din rasputeri sa contruiasca inchisoarea perfecta. De ce si pentru cine va las pe voi sa descoperiti.

Gerald’s Game

O alta adaptare infricosator de buna a unei carti scrise de Stephen King, Jocul lui Gerald este un film horror tulburator si suprinzator de bun, produs de Netflix. Carla Cugino (pe care o puteti vedea si in serialul horror The Haunting of Hill House, unul dintre cele mai bune seriale pe care le-am vazut in ultimul timp, tot pe Netflix), interpreteaza roul unei femei care ramane legata cu catuse de pat intr-o casa de vacanta izolata, dupa ce sotul ei moare in urma unui atac de cord. Filmul este un horror psihologic interesant si tulburator despre monstrii, dar nu cei supranaturali, ci aceia care se afla de cele mai multe ori in noi.

Hereditary

Printre recomandarile de filme pe care merita sa le vezi de Halloween si nu numai, se numara si Mostenire diabolica, un horror psihologic prin excelenta. Un film destept, cu actori buni, scenariu original, actiune foarte bine gandita si cu un final tulburator. Daca te astepti la un film care sa contina jumpscare-uri tipice filmelor horror o sa fii putin dezamagit, desi nu ar trebui fiindca regizorul Ari Aster reuseste sa creeze o atmosfera apasatoare, terifianta care te atrage si te tine cu ochii lipiti de ecran. Dupa decesul subit al lui Ellen, considerata capul familiei, fiica ei incepe sa descopere o serie de secrete intunecate care vor afecta intr-un mod extrem viitorul familiei.

The Conjuring

Annihilation

Pentru cei care vor sa aiba parte de momente cu adevart scary care sa le creasca adrenalina,este alegerea ideala. Am vazut filmul la cinema si trebuie sa recunosc ca a fost o experienta extrem de intensa. Filmul The Conjuring a avut incasari extraordinare numai in primul weekend de la lansare si a fost primit cu brio si de catre criticii de film, fiind laudata portretizarea extrem de realista a bantuirii demonice a unei familii nevinovate. Ce este si mai interesant e ca filmul este bazat pe un caz real, aducandu-i in prim plan pe vanatorii de fantome Ed si Lorraine Warren, iar adevarata poveste care sta la baza productiei este si mai inspaimantatoare decat actiunea filmului. Povestea incepe in 1971 cand familia Perron se muta intr-o ferma cu 14 camere din Harrisville, Rhode Island, unde cei sapte membri incep sa observe tot felul de lucruri stranii.

Un film SF cu tenta horror inspirat de trilogia bestseller a lui Jeff VanderMeer, Annihilation poate fi vazut pe platforma Netflix. Un film care te face sa vorbesti despre el si la mult timp dupa ce l-ai vizionat, care te face sa iti pui intrebari si sa te gandesti la viitorul umanitatii. Natalie Portman o inturchipeaza pe Lena, un biolog care se ofera voluntar pentru o expeditie intr-o zona inchisa de guvern si considerata zona de dezastru ecologic. Ce este si mai ciudat este ca toti cei care au fost trimisi in acea zona nu s-au mai intors, in afara de sotul Lenei, care insa s-a intors intr-o stare extrem de rea, cu putine sanse de supravietuire.

The Skeleton Key

Printre cele mai bune filme pe care sa le vezi de Halloween se numara si Cheia schelet, un horror psihologic extrem de bun cu un final genial la care nu te astepti nicio secunda. In centrul actiunii se afla Caroline, o tanara asistenta medicala, care se ocupa de ingrijirea batranilor. Aceasta se muta in Louisiana, intr-o zona destul de creepy, unde il ia in grija pe Ben, victima a unui atac cerebral…oare? Atmosfera din casa este suspecta inca de la inceput, iar sotia lui Ben este o femeie de care iti dai seama ca ascunde ceva, fara sa banuiesti insa ce anume.

Hide and Seek

Unul dintre cele mai bune filme pe care le-am vazut, de la actiune si scenariu, la atmosfera si jocul actoricesc (nici nu m-as fi asteptat la altceva din partea lui Robert DeNiro si a Dakotei Fanning). Finalul m-a lasat efectiv masca si m-a facut sa vreau sa reiau filmul doar ca sa incerc sa descopar indiciile ascunse. Filmul De-a v-ati ascunselea ne arata ce se intampla atunci prietenii imaginari sunt de fapt extrem de reali si de periculosi. Este cazul lui Emily (Fanning) o fetita de 9 ani, a carei joaca de-a v-ati ascunselea cu un amic imaginar, pe nume Charlie, se transforma in cu totul altceva decat o simpla joaca de copii, iar aceasta se trezeste prinsa in capcana unor evenimente din ce in ce mai terifinate, de care nici tatal sau nu o poate proteja.

