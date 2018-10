Fascinatia pentru magie si fiinte supranaturale a existat intotdeauna, iar vrajitoarele au fost de-a lungul timpului cele care au trezit cele mai mari pasiuni si temeri in randul oamenilor, acest lucru datorandu-se in mare si faptului ca despre ele s-a crezut intotdeauna ca exista cu adevarat. Indiferent ca sunt de partea raului sau al binelui, ca arunca blesteme sau vraji de protectie, vrajitoarele au creat pasiuni si au fascinat omenirea secole intregi, transformandu-se intr-un izvor nesecat de inspiratie, atat pentru scriitori, cat si pentru regizori.

Filme si seriale cu vrajitoare care te vor fermeca pe loc

Harry Potter and the Deathly Hallows

Daca sunteti fani inraiti, ca mine, ai seriei Harry Potter atunci cu siguranta ati vazut deja ultima parte a aventurilor, mai exact Harry Potter si Talismanele Mortii (ca fapt divers: recunosc, inca imi doresc sa descopar un portal magic care sa ma duca la Hogwarts). Lumea Vrajitorilor s-a transformat intr-un loc nesigur si periculos pentru toti inamicii Lordului Valdermort si toate evenimentele duc catre confruntarea finala si cea mai de temut lupta. Destinul lui Harry a fost deja hotarat inca din acea zi fatidica in care a devenit “baiatul care a supravietuit” transformandu-se in tinta Lordului Cap-de-Mort, iar acum este mai aproape ca oricand de momentul pentru care s-a pregatiti din prima zi cand a ajuns la Hogwarts, sa lupte si sa infranga raul odata pentru totdeauna si sa salveze lumea, atat a oamenilor cat si a vrajitorilor.

The Witch

Un film terifiant de bun despre oameni si superstitii si despre modalitatile diferite prin care fiinta umana experimenteaza pacatul si atractia intunericului. Pornind de la curiozitatea regizorului Robert Eggers pentru cultul vrajitoarelor, filmul trateaza aceasta tema intr-un mod cu totul fascinant, plasand actiunea in Lumea Noua, printre colonistii britanici care vietuiau pe coasta Atalnticului. In centru actiunii se afla o familie care traieste in salbaticie, la marginea unei paduri. Ceea ce vor descoperi dincolo de marginile padurii este o forma de intuneric greu de inteles pentru umanitatea secolului al XVII-lea. The Witch se numara printre cele mai bune filme cu vrajitoare pe care le-am vazut si care, dincolo de imaginea de film horror, vorbeste despre natura fiintei umane si despre fricile care ne domina pe fiecare.

Stardust

Filmul Pulbere de Stele este o poveste incantatoare despre o stea cazatoare care nimereste intr-un tinut fermecat si care se dovedeste a fi o tanara extrem de frumoasa si curajoasa. Puterile ei magice o vor transforma in tinta unei vanatori extraordinare pornita de niste vrajitoare puternice si malefice, de niste pirati, dar si de niste personaje de la curtea regala. Toti vor sa obtina acelasi lucru: inima fetei.

Hansel & Gretel: Witch Hunters

Filmul este o continuare a povestii clasice scrisa de Fratii Grimm, actiunea petrecandu-se la 15 ani de la momentul in care Hansel si Gretel reusesc sa scape din casuta de turta dulce a vrajitoarei. Ajunsi la maturitate, cei doi au devenit, in urma experientei traumatizante din copilarie, vanatori de recompense care prind si omoara vrajitoare in intreaga lume. Adevarata provocare vin din partea primarului unui orasel numit Ausburg, care ii angajeaza pentru a vana o vrajitoare malefica ce rapea copii pentru a-i sacrifice intr-un ritual terifiant. Hansel si Gretel vor descoperi un adversar de temut care este mai mult decat o simpla vrajitoare.

Oz the Great and Powerful

Filmul ii aduce in prim plan pe Oscar Diggs (James Franco), un magician de circ cu principii etice discutabile si trei vrajitoare puternice din tinutul Oz: Theodora (Mila Kunis), Evanora (Rachel Weisz) si Glinda (Michelle Williams). Ajuns pe Taramul Oz, un loc magic si plin de viata, Oscar crede ca a dat norocul peste el si ca aici este locul perfect pentru a deveni faimos si a se imbogati, problema este ca cele trei vrajitoare nu sunt sigure ca el este marele vrajitor pe care il asteptau cu totii. Magicianul este implicat in problemele tinutului Oz si ale locuitorilor si este nevoit sa isi foloseasca talentul si farmecele pentru a deosebi binele de rau inainte sa fie prea tarziu.

Suspiria

Season of the Witch

este un remake al filmului cult din 1977 care spune povestea unei tinere balerine care calatoreste la Berlin pentru a studia la o academie de dans renumita. La scurt timp dupa ce ajunge aici incep sa se intample tot felul de evenimente stranii si crime care nu au rezolvare, Susan descoperind ca scoala de balet este condusa in secret de un sabat de vrajitoare. Filmul regizat de Dario Argento este mai mult decat un thriller plin de suspans, ci este si un film care se aventureaza adanc in colturile cele mai intunecate ale psihicului uman.

Anotimul Vrajitoarei aduce in prim plan vremuri de mult uitate, un tinut devastat de razboaie si ultimii Cruciati care se intorc acasa doar pentru a-si regasi pamanturile pustiite de ciuma. Totul se crede a fi un blestem groaznic adus asupra oamenilor de catre vrajitoarea cea neagra care vede slabiciunile ascunse adanc in sufletele tuturor, iar ceea ce vede foloseste impotriva lor. Behemn (Nicolas Cage) un erou al cruciadelor, impreuna cu Felson (Ron Perlman) tovarasul sau de arme sunt alesi penru a o duce pe vrajitoare la o manastire izolata unde, calugarii, printr-un ritual stravechi, vor reusi sa indeparteze blestemul. Lor li se alatura un escroc, un tanar aspirant la rangul de cavaler, un razboinic ramas fara familie si un preot naiv. Drumul este intesat cu tot felul de pericole si intamplari stranii, iar ce vor gasi la destinatia finala va fi cu mult peste asteptarile si puterile lor.

Seriale terifiant de bune cu si despre vrajitoare

American Horror Story: Coven

American Horror Story este un serial-antologie care pe mine m-a fascinat de la primul sezon dar, pe care nu il recomand celor mai slabi de inima. Fiecare sezon aduce in prim plan o alta poveste care te infioara, te cucereste si iti trezeste fiori pe sira spinarii. Al treilea sezon are in centrul povestii un sabat de vrajitoare din New Orleans care te vor fermeca de la primul episod. Daca mai adaug si ca din distribuie fac parte nume precum: Jessica Lange, Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters sau Angela Basset, serialul nu poate fi decat un must.

A Discovery of Witches

Un al serial cu vrajitoare pe care merita sa il urmaresti daca iti plac povestile de dragoste fantasy cu fiinte magice nemuritoare. Cartea pierduta a vrajitoarelor este bazat pe seria cu acelasi nume scrisa de Deborah Harkness si pare destul de promitator. Serialul o are in centrul actiunii pe Diana Bishop, o tanara profesoara la Oxford, descendenta a vrajitoarelor din Salem, ea insasi avand puteri extraordinare de care nu este constienta la inceput. Viata i se schimba complet atunci cand deblocheaza accidental un manuscris fermecat si este obligata sa isi descopere puterile si sa imbratiseze magia care ii curge prin vene.

Salem

Un serial cu vrajitoare terifiant si seducator in acelasi timp, care prezinta o perspectiva interesanta a vechii povesti in care vrajitoarele sunt reale slujitoare ale diavolului, iar puterile lor sunt incredibile. Haosul fascinant si plin de pericole din Salem te va cuceri de la primul episod, cu povestile, locurile si personajele sale, de la un erou chinuit de proprii demoni, la vrajitoare superbe si viclene, executii violente si lupte sangeroase. Serialul este plin de evenimente istorice, adevaruri intunecate si intamplari supranaturale.

Penny Dreadful

Unul dintre cele mai bune seriale pe care le-am vazut, Penny Dreadful este o combinatie fascinanta de personaje grotesti, intunecate si seducatoare din povestile si legendele gotice. Penny Dreadful erau niste povesti horror de aventura adaptate in serii, care au fost tiparite in Anglia, in secolul al XIX-lea, iar serialul le aduce un omagiu extrem de frumos aducand in prim plan personaje literare din epoca Victoriana si nu numai, personaje precum Dorian Gray, Frankestein sau Dracula.