Cărți erotice de pe noptiera mea

Top 3 cărți care, sincer, m-au ajutat să cuceresc bărbații din viața mea. Mă rog, pe cei care citeau și altceva în afară de Gazeta Sporturilor.

Dragilor, ia să îmi spuneți voi sincer, când erați mai june și mai naive citeați Sandra Brown? Și dacă o citeați, o și credeați? Ca să vă zic sincer, cărțile Sandrei Brown au fost primele bucăți de literatură erotică citite și mi se păreau savuroase la vremea aia. Desigur, ca valoare literară sunt pe picior de egalitate cu 50 Shades of Pff și 365 de zile de răpire și hărțuire sexuală (365 dni, dacă nu ați prins metafora).

Atunci când am început să mă deștept și am descoperit, printre altele, Amazonul și site-urile alea .com despre care nu pot să scriu pe Kudika, mi-am rafinat gusturile în materie de literatură erotica și am strâns o colecție considerabilă.

Doamnelor, credeți-mă pe cuvânt, după ce o să citiți recomandările de mai jos, 50 Shades și 365 dni vi se vor părea pistol cu apă, excitante ca o bucată de carton și interesante ca o gaură în gard. Și ca să vă zic pe aia dreaptă, cărțile astea au făcut mai mult decât să îmi alimenteze imaginația. M-au inspirat și le-am transformat în cele mai puternice arme de seducție.

Din ele am învățat să tatonez, să promit, să incit și să țin bărbați pe hold doar prin puterea cuvintelor, șoptite prin paturi și uneori la telefon de nu le mai trebuie băieților de la servicii în viețile lor să îmi asculte conversațiile. Sau cine știe, poate le ascultau ca la linia fierbinte.

foto sakkmesterke/ Shutterstock

Top 3 cărți erotice

Seria Frumoasa din Pădurea Adormită – Anne Rice

Dacă vă sună cunoscut numele, cel mai probabil ați citit măcar o carte din Cronicile Vampirilor sau ați văzut măcar o data filmul Interviu cu un Vampir, inspirat de unul dintre romanele horror scrise de Anne Rice. Sub pseudonimul A. N. Roquelaure, aceasta este autoarea câtorva dintre cele mai senzuale cărți din istorie. Seria Frumoasa din Pădurea Adormită are la bază povestea clasică, dar reinterpretată pentru adulți. Dacă vă avântați să o citiți, trebuie să știți că are numeroase scene controversate și nu e pentru ochi delicați. În general, cele 4 cărți din această serie abundă în erotism BDSM (pe bune, nu ca în 50Shades. Să nu ziceți că nu v-am zis).

Găsiți sigur cărțile pe Amazon.