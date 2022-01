Sunt Lorena și ai grijă la deciziile pe care le iei!

Astăzi am simțit că este una dintre zilele în care să scriu despre mine, despre noi, despre ce s-a mai întâmplat și vin și cu sfaturi, în cazul în care nu v-ați dat seama încă!

Bun, să o luăm cu începutul. O să mă prezint încă odată pentru persoanele care nu mă cunosc. Numele meu este Lorena Martin, absolventă a Facultății de Jurnalism, licențiată în Publicitate și plină de speranțe. Mai nou, studentă la un masterat care nu îmi prea place. Despre asta și vreau să vorbim astăzi, despre alegerile făcute prost care te fac să te simți prost! Să începm cu începutul.

Vara anului 2021 a fost una destul de problematică. De ce? Păi de unde să încep? M-am despărțit de iubitul meu foarte toxic (ceea ce e bine, avem aici un articol scris de mine și despre relațiile toxice, pay attention!), mi-am pierdut cea mai bună prietenă (despre asta nu am scris încă, dar dacă vreți un storytime, aștept semn) și am dat și am (și luat) licența. Pentru cei care au trecut deja prin asta, da, aveți dreptate, nu e cel mai rău lucru din lume. Pentru cei care urmează să o dea, mult succes, nu e chiar atât de horror precum pare! Iar pentru cei care nu știu ce implică o lucrare de licență, o să fac o mică definiție. O licență este o scriere academică, o cercetare de cele mai multe ori, în care îți investești tot timpul, stresul, nervii și banii, dar în urma căreia ești categoric o persoană cu facultatea încheiată.

Revenind, perioada licenței a fost una dintre cele mai grele din viața mea: nopți nedormite, plâns, crize, lipsă de idei și inspirație și 0 motivație. După o astfel de caracterizare, vă dați seama cât de mult am sperat să scap de tot ce înseamnă facultate, însă mi-a venit o idee genială (că de ce nu și că „mă duce capul”, cum ar spune mama), așa că am aplicat la masterat!

Atunci când m-am înscris la facultate, am mers după sfatul unei prietene și a ieșit totul destul de bine. Adică am fost mulțumită cu specializarea pe care am urmat-o și chiar mi se pare că mi se potrivește mai mult sau mai puțin. În ceea ce privește masterul, am zis că merge la fel, așa că am întrebat în stânga și în dreapta pe ce domeniu să merg și mulți oameni au zis resurse umane. De ce? Păi pentru comunicare, interacțiune, puterea de a lua decizii. Și bani. Și banii erau un factor important. N-am stat prea mult pe gânduri, așa că am aplicat la asta. Și rău am făcut.

Prima zi, primele interacțiuni cu profesorii și colegii. Online. Sec. Prost. Nu neapărat pentru ceilalți pentru că multă lume părea că înțelege despre ce este vorba, cât pentru mine, care eram absolut paralelă cu tot ce se întâmplă. Așa că am decis să renunț. Eh, anunță-ți părinții că renunți la master nu e cea mai plăcută chestie din lume.