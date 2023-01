Ana Maria Mărgean a fost aplaudată de jurații de la America's Got Talent! Numărul impresionant al tinerei românce

Ana Maria Mărgean i-a uimit pe jurații de la America s Got Talent cu numărul ei de ventrilocie. Tânăra româncă în vârstă de 13 ani a urcat pe scenă încrezătoare în forțele proprii și cu zâmbetul pe buze. La final, jurații s-au ridicat în picioare și au aplaudat-o.

Jurații au fost uimiți să afle că animalul de pluș cu care Ana Maria Mărgean a intrat pe scenă este confecționat chiar de mama ei. Aceasta a fost prezentă în public, emoționată fiind la vederea fiicei sale pe o scenă atât de importantă.

Ana Maria Mărgean a fost finalista concursului de talente de la noi din țară. Ea a povestit cum a primit-o pe Lizzy cadou din partea părinților ei, iar apoi a exersat numerele de ventrilocie, urmărind video-uri pe Youtube.

„Anul trecut de ziua mea am primit-o pe Lizzy și am devenit cele mai bune prietene. Eu rețin repede, am ureche muzicală. Părinții mei au văzut asta și m-au dus la canto”, spunea tânăra în 2021.