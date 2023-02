Vica Blochina, probleme de sănătate la Survivor! Cât de greu i-a fost vedetei să revină la forma inițială, după eliminare?

Telespectatorii Survivor au avut neplăcuta surpriză să vadă că, în ediția de săptămâna trecută, Jorge și Vica Blochina au fost eliminați din competiție. Spre deosebire de Jorge, care își dorea să ajungă cât mai departe în concurs, Vica Blochina s-a bucurat că pleacă acasă, mai ales că s-a confruntat și cu probleme de sănătate.

Fanii emisiunii Survivor au observat că, de la o ediție la alta, fața vedetei este tot mai umflată. Vica Blochina a reușit cu greu să ajungă la forma inițială a chipului ei, asta după ce a suferit din cauza unei alergii la soare. La fel ca Maria Lungu, Vica Blochina s-a confruntat cu o alergie puternică la soare și a folosit multe creme pentru a-și recăpăta frumusețea chipului.

„Nu mai port nici filtru pe față, pentru că nu mai are sens. M-am dezumflat la față cât se putea de bine, pentru că am avut o alergie foarte urâtă de la soare și aveam bube peste tot. Am folosit kilograme de creme de când m-am întors”, le-a spus Vica Bochina fanilor ei din mediul online.