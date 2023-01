Fiul Vicăi Blochina nu mai vorbește cu ea. Vedeta a mărturisit motivul, după ce a câștigat una din probele de la Survivor

Vica Blochina a început cu dreptul competiția Survivor, după ce a câștigat una din probe și a reușit să aducă un punct important echipei Faimoșilor. După încheierea jocului, fosta balerină a făcut dezvăluiri emoționante despre fiul ei. Edan, care nu mai dorește să vorbească cu ea.

Vica Blochina a dezvăluit faptul că băiatul nu și-a dorit ca ea să participe la competiția de la ProTv, iar astfel a încetat să mai comunice cu mama lui.

„Copilul meu nu vorbește cu mine pentru că am plecat la această competiție. Nu a vrut să plec. M-am bucurat foarte mult pentru că am vrut să-l fac mândru pe el. Când am dat jos ultima piesă, eu m-am gândit la el”, a dezvăluit Vica Vlochina, în emisiunea Survivor.