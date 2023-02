Daniela Crudu, mesaj disperat pe rețelele sociale! Un fost iubit este dat dispărut, iar familia nu mai știe nimic de el

Daniela Crudu a făcut un apel disperat pe rețelele sociale, asta după ce un fost iubit de-al ei este dat dispărut, încă din luna noiembrie a anului trecut. Părinții tânărului au apelat la brunetă și au rugat-o să îi ajute pentru a-și putea găsi fiul.

Daniela Crudu a postat o imagine cu cel cu care ar fi avut în trecut o relație, pe numele său Suhaib Meshah. Bărbatul a participat la show-ul matrimonial Burlăcița, în perioada în care Daniela Crudu își căuta sufletul pereche. Deși cei doi nu au menționat niciodată că ar fi avut o relație. presa scria în acea perioadă că ar forma un cuplu.

Acum, familia lui Suhaib Meshah l-a dat dispărut încă din luna noiembrie a anului trecut și au luat măsuri disperate de a-l găsi pe bărbat. Astfel, tatăl lui Suhaib a vorbit într-o emisiune tv despre problemele pe care fiul său le avea. Acesta fusese amenințat cu moartea de un grup de 20 de persoane, fiind implicat într-un dosar pentru trafic de persoane.

„Am fost la el la Brașov. După asta, au intrat la el la sala unul care voia să îl omoare și care este implicat în același dosar că el. La Brașov i-au făcut dosar pentru trafic de persoane pentru că a bătut o față, i-a dat o palmă în Spania.

El și fata mea au fost amenințați. Peste 20 de persoane au intrat peste el în casă și au amenințat cu moartea. Au făcut cerere la poliție. Acum nu știm nimic, am făcut cerere la poliție, am fost la DIICOT, la DNA, la Ambasada am vorbit. Ultima oară am vorbit când am fost la el la Brașov ”, a declarat Naser, tatăl lui Suhaib Meshah în cadrul unei emisiuni Tv, conform Wowbiz.ro