Cristina Cioran i-a mai dat o șansă lui Alex Dobrescu, dar el a picat testul! În ce relații sunt acum cei doi?

Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au iubit timp de doi ani, iar rodul dragostei dintre ei este micuța Ema. La scurt timp după venirea micuței pe lume, Cristina Cioran anunța că ea și tatăl fetiței sale se despart. Ulterior, Alex Dobrescu s-a afișat cu o nouă iubită, o tânără studentă și mărturisea că fosta sa parteneră de viață este doar o amintire pentru el.

Acum, însă, bărbatul a revenit la sentimente mai bune și încearcă cu orice preț să o recucerească pe actriță. El i-a oferit Cristinei și un inel, însă actrița nu se lasă înduplecată. Vedeta nu mai este dispusă să îi ofere șanse de împăcare tatăui micuței ei, asta pentru că, în trecut, încercând să repare relația, el a dezamăgit-o din nou.

El mi-a făcut cadou un inel. În legătură cu relația aceasta, nu, ea nu se poate reface, odată ce s-au stricat niște lucruri. M-am gândit să-i mai dau o șansă, doar că a picat testul. Am încercat să avem o relație civilizată și prietenoasă de dragul fetiței, nu o relație între noi doi, o relație normală”, a mai adăugat ea, potrivit spynews.ro.

Alex Dobrescu a mărturisit că regretă cele întâmplate și că și-a dat seama că nu a avut un comportament adecvat față de actriță. El își dorește cu orice preț să revină în viața vedetei, dar mai ales să se împace cu părinții ei, care nu sunt deloc încântați de faptele sale recente.

„Am riscat și relația cu Cristina Cioran, și relația cu familia ei, am supărat pe toată lumea cu jocurile mele, poate ar trebui să o las mai ușor cu comportamentul acesta. Cu toate acestea, Cristina a înțeles. Port inima ei în inima mea. Am căutat-o, i-am trimis mesaje de iertare, i-am explicat că totul a fost o glumă. După cum de vede am început să ne întâlnim. Sunt într-o relație dificilă (n.r. – familia Cristinei Cioran), cei în vârstă uită mai greu, iartă mai greu, dar voi face toate demersurile ca să revin în sânul familiei.

Am fost primit extraordinar la mama ei acasă.", a spus bărbatul, potrivit sursei citate mai sus.