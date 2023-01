Cristina Cioran, întâlnire cu Alex Dobrescu, de dragul fetiței lor. Mai există șansă de împăcare?

Cristina Cioran și Alex Dobreescu s-au întâlnit zilele trecute, de dragul fetiței lor, Ema. Paparazzi Spynews i-au surprins pe cei doi în timp ce se plimbau pe stradă și au scris că se certau, din nou, în văzul tuturor. Mai mult, Cristina Cioran i-ar fi reproșat fostului ei partener că se află într-o nouă relație, spunându-i: „Te-ai dus cu țăranca aia!”. Ulterior, Alex Dobrescu ar fi încercat să o împace pe actriță.

Pentru AntenaStars, Cristina Cioran a vorbit despre întrevederea cu fostul ei partener de viață, care nu a fost deloc întâmplătoare. Actrița a spus că se află în relații civilizate cu Alex Dobrescu și că discuțiile pe care le-au purtat au fost doar despre fiica lor.

„Nu a fost o întâlnire întâmplătoare, am stabilit să ne întâlnim, să mergem la mall, să mai vorbim, să mai vadă fetița, deci, a fost o întâlnire programată. Ne-am întâlnit, am vorbit puțin, după care ne-am dus la masă, după care am plecat acasă. Nu știu despre ce am vorbit acolo, dar am vorbit lucruri despre care vorbesc oamenii când se văd. Nu nu am vorbit despre asta, nu știu de unde până unde. Despre ce vorbesc doi foști parteneri… și despre micuța noastră, că de aia ne-am văzut”, a mărturisit Cristina Cioran, pentru Antena Stars, potrivit spynews.ro.