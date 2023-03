Bie Adam și mama ei, Mickey, au fost eliminate de la America Express! În competiție au mai rămas 5 echipe

Ediția din seara trecută a emisiunii America Express s-a încheiat cu o nouă eliminare, iar Bie Adam și mama sa, Mikey au plecat acasă. Vloggerița a încercat să își ascundă emoțiile atunci când vulturul a arătat culoarea roșie și a făcut haz de necaz.

Ulterior, pe rețelele de socializare, vloggerița a postat un mesaj în care a vorbit despre experiența pe care a avut-o în competiție, dar și despre provocările trăite alături de cea mai importantă persoană din viața sa, mama ei.

„Am ajuns în orașe periculoase, am mers în benele mașinilor, am fost acoperite de jeg din cap până în picioare, cu zilele, am făcut cunoștință cu sute de străini cu inima mare și le-am ascultat poveștile, am mâncat din voința oamenilor cu inima mare, o dată pe zi sau poate deloc în unele zile, am dat interviuri până când aproape adormeam una peste cealaltă, am dormit pe jos, am simțit extazul și dezamăgirea, am avut crize de râs și ne-am înfuriat când nu ne ieșeau lucrurile pentru că spiritul competiției e mai puternic decât ne așteptam amândouă, ne-am certat și imediat după ne-am împăcat, am învățat împreună multe lecții despre puterea prezentului, dar cel mai important este că am făcut toate astea împreună”, a scris Bie Adam pe Instagram.