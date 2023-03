Dani Oțil a găsit bona perfectă pentru fiul său: M-a deranjat că i-am cerut să îmi dea o bere din frigider și...

Dani Oțil și soția sa au devenit părinți în urmă cu un an, iar de atunci viața lor s-a schimbat complet. Pentru că amândoi sunt persoane active și fac parte din lumina reflectoarelor, prezentatorul tv și Gabriela Prisăcariu au decis să angajeze o bonă pentru micuțul lor, Tiago.

Zis și făcut, însă situația nu a fost atât de roz pe cât au crezut cei doi părinți. După ce prima bonă a plecat din casa celor doi, Dani Oțil s-a apucat să caute o nouă doamnă care să aibă grijă de micuțul său. Dani a făcut anunțul pe pagina sa de Instagram, acolo unde a și primit un mesaj de la o tânără care i-a atras atenția.

”Am primit o lecție vara trecută. Ne părăsise o bonă și am încercat măcar pentru vară să găsim un ajutor, pentru că ne era destul de greu. Am primit un mesaj de la o fată pe Instagram. Mi s-a părut ciudat și nu înțelegeam de ce are doar șase poze.

Eu cum vorbesc aproape cu toată lumea care e coerentă și nu mă înjură foarte tare, îi scriu înapoi și îi zic: Uite care este treaba. Eu înțeleg că vrei să lucrezi la noi, mi-a plăcut sinceritatea ta, putem face un videocall?

O sun, zice: O să încep cu începutul, noi suntem pocăiți, vă deranjează? Nu. Dupaia m-a deranjat că i-am cerut să îmi dea o bere din frigider și a zis că nu atinge berea.”, a dezvăluit Dani Oțil, în podcastul lui Damian Drăghici, potrivit spynews.ro.