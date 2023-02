Situație neașteptată în restaurantul lui Dani Oțil! Nimeni nu se aștepta la asta: Avem niște țărănoi printre noi!

Dani Oțil este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori tv, însă, pe lângă emisiunea pe care o prezintă, el este și antreprenor. În urmă cu câțiva ani, Dani și-a deschis propriul său restaurant, împreună cu un asociat, într-o zonă de lux a Capitalei.

Prezentatorul tv are grijă de clienții săi și nu puține au fost ocaziile când acesta a purtat discuții cu cei care i-au călăcat pragul localului pe care îl deține. Aceeași grijă o are și față de angajații săi și își dorește ca aceștia să fie mulțumiți de mediul de lucru, astfel încât să ofere servicii de calitate.

Recent, o situație atipă a avut loc în restaurantul său, despre care a povestit în emisiunea matinală de la Antena 1. Unul dintre clienți a jignit un angajat, moment în care Dani Oțil l-a poftit afară pe cel care venise să mănânce în restaurant.

În podcastul pe care îl moderează, Mihai Bobonete a vorbit despre prețurile din restaurantul lui Dani Oțil. În stilul său caracteristic, Bobonete a dat de înțeles că nota de plată a fost una piperată și că nu se aștepta să plătească atât de mult pentru două persoane.

"Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: «Eu cred că «Neața cu Răzvan și Dani» rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă. M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete, reușind să îi facă pe cei din jur să râdă.