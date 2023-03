Vești noi de la Celine Dion, înainte de împlinirea vârstei de 55 de ani! Ce surpriză le-a pregătit fanilor?

Celine Dion și-a amânat turneul internațional pentru o doua oară și a devenit o prezență tot mai discretă pe rețelele de socializare. Boala de care suferă i-a schimbat radical viața îndrăgitei artiste, care a fost nevoită să renunțe la ceea ce iubește cel mai mult - muzica. Recent, însă, ea a postat un mesaj special pe social media, iar fanii s-au bucurat enorm de vestea primită din partea sa.

Celine Dion va împlini mâine, 30 martie, vârsta de 55 de ani. Vedeta se confruntă cu probleme grave de sănătate, după ce a fost diagnosticată cu o afecțiune neurologică rară, numită sindromul omului înțepenit. Iubita artistă a fost nevoită să își anuleze pentru a doua oară turneul internațional, iar pe rețelele de socializare a devenit o prezență tot mai rar întâlnită.

Recent, însă, Celine Dion le-a oferit urmăritorilor ei o surpriză de proporții. Fanii artistei s-au bucurat să afle vești din partea lui Celine Dion și au felicitat-o pentru tot ceea ce a construit în cariera sa muzicală. Mai exact, Celine Dion a marcat 25 de ani de când a cântat piesa "My Heart Will Go On", la Premiile Oscar. Pentru a sărbători acest eveniment special, videoclipul melodiei a fost reeditat și publicat pe toate rețelele sociale.

”Această piesă va fi celebrată și când va împlini 250 de ani”/ „Puternică și frumoasă”/ „Refuz să accept că au trecut 25 de ani, piesa sta încă răsună în sufrageria mea”/ ”Cât de repede trece timpul”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de internauți la postarea lui Celine Dion.

Vizionare placuta