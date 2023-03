Ana Morodan, mesaj pentru cei care își doresc să fie ca ea: Am vrut doar să fiu o fată iubită și fericită

Ana Morodan a fost prinsă băută și drogată la volan, iar permisul i-a fost suspendat. Contesa digitală a fost dusă în arestul poliției, acolo unde a negat că ar fi consumat droguri, mărturisind că are o rețetă de medicamente prescrisă de un medic.

Acum, după un val de reproșuri și critici, influencerița a postat un mesaj pe contul ei de socializare, prin care își exprimă regretele pentru cele întâmplate.

Diva și-a continuat confesiunea din mediul online și a spus că regretă cele întâmplate, însă este recunoscătoare pentru faptul că lucrurile s-au oprit aici și nu a provocat o situație mai gravă. În încheiere, influencerița a ținut să precizeze că tot ce și-a dorit a fost să fie o fată fericită și iubită.

”Pentru toți ceilalți, am greșit, îmi pare rău că v-am dezamăgit și sunt recunoscătoare că n-am făcut mai mult. Am vrut doar să fiu o fată iubită și fericită. Acum mi-aș dori să fie posibilă o lume ca într-o poveste pe care am auzit-o odată. Într-o comunitate din Africa, când un om greșește, tot satul vine și în mângâie și îl îmbrățișează. Ei cred că toți suntem buni și avem nevoie mai mult ca oricând de înțelegere și dragoste umană, atunci când greșim. Fiind blânzi cu cel care a greșit, îl ajută să se reconecteze la natura lui adevărată, cea bună. Aveți grijă de mintea și sufletul vostru.”, a mai spus Ana Morodan.