Cele mai frumoase seriale coreene care-ți vor cuceri inima: TOP K-DRAMA

În ultimul deceniu, o nouă forță culturală a captivat inima și mintea telespectatorilor din întreaga lume: kdrama, sau drama coreeană. Ceva ce odată era considerat un fenomen local a explodat într-un curent global, adunând milioane de fani devotați de pe toate continentele.

Această ascensiune impresionantă a serialelor coreene nu este un accident, ci rezultatul unei combinații perfect orchestrate de povestiri emoționante, producții de înaltă calitate și actori talentați. Fie că este vorba de iubire imposibilă, intrigi politice sau comedii spumoase, k-drama oferă o diversitate de subgenuri care satisface orice gust.

În esență, k-dramele reușesc să îmbine tradițiile culturale coreene cu teme universale, creând un cocktail irezistibil pentru publicul global. Începând cu clasicul "Winter Sonata," care a deschis calea pentru Hallyu (Valul Coreean), și continuând cu succese răsunătoare precum "Crash Landing on You" și "Itaewon Class," aceste seriale au transformat modul în care lumea percepe divertismentul asiatic.

Seriale coreene/K-drama de acțiune și thriller:

Vincenzo (2021)

În timpul unei vizite în țara sa natală, un avocat mafiot coreeano-italian îi dă unui conglomerat de neegalat să guste din propriul medicament, cu o parte de dreptate.

Vincenzo Cassano, avocat al mafiei italo-coreene și consigliere al familiei criminale Cassano, se întoarce în țara sa natală pentru a căuta un loc unde să ascundă bunurile mafiei și pentru a găsi alte oportunități de afaceri de spălare de bani. Cu toate acestea, în condițiile în care coruptul Babel Corporate Group și acoliții săi sunt hotărâți să transforme orice oportunitate de afaceri în burghezie, Vincenzo este nevoit să se alieze cu localnicii unui mic oraș pentru a lupta împotriva tiraniei Babel și pentru a asigura poziția familiei Cassano - devenind, fără să vrea, un războinic al justiției.

My Name (2021)

Povestea unei femei care se alătură unei rețele de crimă organizată și se infiltrează în poliție ca agent sub acoperire pentru a afla adevărul despre moartea tatălui ei.

Tatăl lui Yoon Ji-woo moare brusc. Ea vrea cu disperare să se răzbune pe cel care este responsabil de moartea tatălui ei. Yoon Ji-woo lucrează pentru grupul de trafic de droguri Dongcheonpa. Choi Moo-jin este șeful bandei de droguri. Cu ajutorul lui Choi Moo-jin și pentru a descoperi motivul morții tatălui ei, Yoon Ji-woo se alătură departamentului de poliție și devine o cârtiță pentru grupul de trafic de droguri.

Itaewon Class (2020)

Un fost pușcăriaș deschide un bar de stradă în Itaewon, căutând în același timp să se răzbune pe familia care a fost responsabilă de moartea tatălui său.

Squid Game (2021)

Sute de jucători fără bani acceptă o invitație ciudată de a concura în jocuri pentru copii. Înăuntru, îi așteaptă un premiu ispititor cu o miză mortal de mare: un joc de supraviețuire care are ca miză un premiu uriaș de 45,6 miliarde de dolari câștigați.

Sweet Home (2020)

Hyun, un elev de liceu singuratic care și-a pierdut întreaga familie într-un accident teribil, este forțat să își părăsească casa și trebuie să se confrunte cu o nouă realitate în care monștrii încearcă să elimine întreaga umanitate. Acum el trebuie să lupte împotriva tuturor șanselor pentru a încerca să se întreacă în cursa contra cronometru pentru a salva ceea ce a mai rămas din rasa umană înainte de a fi prea târziu.

Happiness (2021)

Un thriller apocaliptic care are loc într-o epocă în care bolile infecțioase au devenit noua normalitate.

D.P. (2021-2023)

Misiunea unui tânăr soldat de a captura dezertori din armată dezvăluie realitatea dureroasă îndurată de fiecare înrolat în timpul serviciului obligatoriu.

Bloodhounds (2023)

Pentru a-și plăti datoriile, trei tineri îndrăzneți se lansează în afaceri de cămătărie, confruntându-se în același timp cu cei bogați și puternici care îi atacă pe cei slabi.

Signal (2016)

Un specialist în cazuri nerezolvate din 2015 și un detectiv din 1989 lucrează împreună pentru a rezolva o serie de crime legate între ele de-a lungul a trei decenii, folosind un walkie-talkie special pentru a comunica unul cu celălalt.

Big Mouth (2022)

Thriller despre un avocat fără succes care se implică într-un caz de crimă și care este cumva identificat ca fiind genialul escroc Big Mouse.

Seriale coreene/K-drama romantice:

Crash landing on You (2019)

Povestea de dragoste strict secretă a unei moștenitoare a unui chaebol care a aterizat de urgență în Coreea de Nord din cauza unui accident de parapantă și a unui ofițer special nord-coreean care se îndrăgostește de ea și care o ascunde și o protejează.

Business Proposal (2022)

Deghizată în prietena ei, Ha-ri se prezintă la o întâlnire pe nevăzute pentru a-l speria. Dar planurile o iau razna când se dovedește a fi directorul ei general - și îi face o propunere.

Hometown Cha-Cha-Cha (2021)

O dentistă dintr-un oraș mare își deschide un cabinet într-un sat de la malul mării, unde locuiește un fermecător om de toate meseriile, care este opusul ei din toate punctele de vedere.

Boys Over Flowers (2009)

O fată săracă frecventează liceul de elită Shin Hwa High și este hărțuită de liderul F4 (cei mai bogați patru băieți). El devine atras de ea; cu toate acestea, ea este îndrăgostită de cel mai bun prieten al lui. Pe cine va alege ea?

True Beauty (2020)

După ce a fost hărțuită și discriminată din cauza înfățișării sale urâte, o liceană se transformă într-o superbă „zeiță„ și ajunge rapid la faimă după ce stăpânește arta machiajului prin intermediul tutorialelor video online.

Weightlifting Fairy Kim Bok-joo (2016)

O poveste de maturizare despre un grup de atleți de la facultate care se luptă pentru visele lor, care experimentează și găsesc dragostea în acest proces și care cresc la fiecare pas.

King the Land (2023)

Pe fondul unei lupte tensionate pentru moștenire, un moștenitor fermecător intră în conflict cu angajata sa harnică, cunoscută pentru zâmbetul ei irezistibil, pe care el nu-l poate suporta.

What's Wrong With Secretary Kim (2018)

Serialul se învârte în jurul narcisistului Lee Young Joon, vicepreședintele unei companii conduse de familia sa. El este foarte absorbit de sine și are o părere foarte bună despre el însuși, atât de mult încât abia dacă îi recunoaște pe cei din jurul său. Lee Young Joon are o secretară capabilă și răbdătoare în persoana lui Kim Mi So, care a rămas alături de el și a lucrat cu sârguință timp de 9 ani, fără nicio implicare romantică. Cu toate acestea, Mi So vrea acum să își definească viața și să se concentreze asupra ei însăși, așa că atunci când decide să demisioneze de la locul de muncă, apar neînțelegeri hilare. După 9 ani de relație strict de la locul de muncă, poate acum să se dezvolte în ceva mai mult?

Love in Contract (2022)

Choi Sang Eun, este o femeie care posedă multe calități și virtuți deosebite. Ca parteneră perfectă, ea alege o carieră de ajutorare a bărbaților singuri care nu vor să se căsătorească, în loc să se căsătorească ea însăși. Jung Ji Ho este un personaj misterios, a cărui ocupație, hobby-uri și personalitate sunt învăluite într-un văl de secrete. În al cincilea an, el a încheiat un contract pe termen lung cu Choi Sang Eun pentru zilele de luni, miercuri și vineri.

Our Beloved Summer (2021)

O comedie romantică care se învârte în jurul unor foști iubiți care s-au despărțit cu promisiunea de a nu se mai întâlni niciodată. Dar documentarul pe care l-au filmat în urmă cu zece ani capătă faimă și, din obligație, se află din nou în fața camerei de filmat.

Crash Course in Romance (2023)

O fostă jucătoare de handbal feminin retrasă din echipa națională a devenit proprietara unui magazin alimentar pentru a avea grijă de familia sa, în timp ce se luptă cu tulburările alimentare ale meditatorului fiicei sale.

Lovely Runner (2024)

Ryoo Seon-jae, un star de top, își pune capăt zilelor, iar Im Sol, fana lui numărul 1, ajunge cumva în perioada în care erau în liceu și încearcă să-l protejeze. O poveste de dragoste fantastică se desfășoară în care oamenii care s-au ratat în timp se întâlnesc în sfârșit.

Twenty Five Twenty One 25/21 (2022)

Într-o perioadă în care visele par inaccesibile, o adolescentă care practică scrima își urmărește ambiții mari și întâlnește un tânăr muncitor care încearcă să-și reconstruiască viața.

The Forbidden Marriage (2022)

Lee Heon este regele din Joseon. În urmă cu șapte ani, când era prinț moștenitor, iubita lui soție a murit. Până în prezent, nu a reușit să treacă peste moartea ei. În ultimii șapte ani, familia regală și membrii guvernului au încercat, fără succes, să-l recăsătorească pe regele Lee Heon. De asemenea, națiunea a pus în aplicare un edict Geumhonryung, care este o interdicție pentru toate femeile singure de a se căsători în această perioadă în care regele nu s-a căsătorit. Oamenii sunt furioși din cauza interdicției de căsătorie. Într-o zi, regele Lee Heon aude de o femeie pe nume Ye So Rang, care pretinde că spiritul ultimei soții a regelui există în palatul regal. Între timp, Ye So Rang este o escroacă și pretinde că interpretează semnele armoniei marțiale. Ea este arestată și încarcerată acolo unde lucrează ofițerul Lee Shin Won. Pentru a ieși din situația dificilă, ea se preface că este posedată de un spirit în fața lui Lee Shin Won. În timpul șiretlicului ei, ea menționează că spiritul răposatei soții a regelui Lee Heon există în palatul regal. Apoi este adusă în fața regelui, iar acesta o întreabă dacă într-adevăr poate vedea spiritul răposatei sale soții. Pentru a supraviețui, Ye So Rang se comportă ca și cum corpul ei ar fi posedat de răposata soție a regelui. Minciunile lui Ye So Rang devin din ce în ce mai mari și mai îndrăznețe.

Seriale coreene/K-drama fantastice sau supranaturale:

The King: Eternal Monarch (2020)

Un împărat coreean din zilele noastre trece printr-un portal misterios și ajunge într-o lume paralelă, unde întâlnește un detectiv de poliție curajos.

Doom at Your Service (2021)

Tak Dong Kyung trăiește o viață destul de obișnuită până când se lovește de o soartă neașteptată și ajunge să semneze un contract de o sută de zile cu Myul Mang, riscând totul.

Tomorrow (2022)

Transformat din întâmplare pe jumătate om și pe jumătate spirit, un tânăr este angajat de o companie de "secerători" din lumea interlopă pentru a îndeplini misiuni speciale.

Goblin sau Guardian: The Lonely and Great God (2016)

În căutarea unei mirese care să-i rupă blestemul nemuririi, Dokkaebi, un gardian al sufletelor în vârstă de 939 de ani, întâlnește un secerător sinistru și o elevă vioaie cu un trecut tragic.

Kim Shin, un general militar decorat din dinastia Goryeo, este considerat trădător și ucis de stăpânul său, tânărul rege. La ani de zile după moartea sa, este blestemat de Atotputernic să rămână nemuritor pentru totdeauna și să îndure durerea de a-i vedea pe cei dragi murind ca pedeapsă pentru crimele bestiale pe care le-a comis în războaiele pentru a-și proteja țara. El devine ca un fel de spiriduș nemuritor, ajutând oamenii cu puterile sale și fiind un om bun în ciuda trecutului său dureros. Singura modalitate de a pune capăt nemuririi sale este mireasa spiridușului, care poate vedea și scoate sabia din pieptul său și pune capăt vieții sale dureroase. Mai aproape de zilele noastre, Kim Shin a așteptat 900 de ani o mireasă umană pentru a pune capăt vieții sale nemuritoare. Într-o noapte, el salvează o femeie însărcinată aflată pe moarte, care este destinată să moară. Femeia dă naștere unei fetițe pe nume Ji Eun Tak. 19 ani mai târziu, Ji Eun Tak este o elevă de liceu plină de viață, care rămâne veselă și plină de speranță în ciuda vieții sale tragice. Ea îl invocă pe spiriduș din întâmplare și destinele lor încep să se împletească. Nepotul lui Kim Shin, Yoo Deok Hwa, închiriază casa lui Shin unui Cosaș, iar cei doi ajung să locuiască sub același acoperiș. Sunny este o tânără carismatică care conduce un magazin de pui în care Ji Eun Tak lucrează cu jumătate de normă. Pe măsură ce viețile lui Kim Shin, Grim Reaper, Ji Eun Tak și Sunny se întrepătrund, se dezvăluie o poveste mai profundă, deoarece nu sunt doar niște străini care s-au întâlnit din întâmplare, ci oameni cu relații adânc înrădăcinate.

Hotel del Luna (2019)

Când este invitat să administreze un hotel pentru suflete moarte, un hotelier de elită ajunge să o cunoască pe străvechea proprietară a stabilimentului și lumea ei ciudată.

The Uncanny Counter (2020)

Angajați ai unui magazin de tăiței ziua și vânători de demoni noaptea, Counters își folosesc abilitățile speciale pentru a vâna spiritele răuvoitoare care se hrănesc cu oameni, întocmai ca în celebrul film Ghostbusters.

Tale of the Nine-Tailed (2020)

Lee Yeon a fost cândva spiritul păzitor al muntelui (vulpea cu nouă cozi). Timp de mai multe secole, el își trăiește viața sub formă umană în căutarea reîncarnării primei sale iubiri pierdute și eradică ființele supranaturale care amenință lumea muritorilor. Între timp, Nam Ji-A lucrează pentru postul TVC ca director de documentare. Ea caută povești despre supranatural. Părinții ei au fost implicați într-un accident de mașină misterios și au dispărut. Își amintește de un bărbat care a salvat-o în acel accident. Rang, fratele mai mic pe jumătate uman al lui Lee Yeon, nutrește un dispreț adânc înrădăcinat pentru toți oamenii. El rănește continuu ființele umane ca o modalitate de a-și necăji fratele.

Legend of the Blue Sea (2016)

O sirenă din perioada Joseon ajunge în Seoul din zilele noastre, unde se întâlnește cu un escroc care ar putea avea legături cu cineva din trecutul ei.

My love from another star (2013)

Do Min-Joon, un extraterestru care a venit pe planeta noastră în urmă cu 400 de ani, se va putea întoarce pe planeta sa peste 3 luni, dar când o întâlnește pe celebra actriță Chun Song-Yi, toate secolele pe care le-a petrecut distanțându-se de oameni iau sfârșit.

Alchemy of Souls (2022)

Plasată într-o țară fictivă numită Daeho, această poveste vorbește despre dragostea și dezvoltarea unor tineri magi care își depășesc destinele întortocheate din cauza unei vrăji magice interzise, cunoscută sub numele de "alchimia sufletelor", care permite sufletelor să schimbe corpurile.

Strong Girl Bo-song (2017)

Do Bong-soon este o femeie născută cu o forță supraomenească care provine din lunga linie de femei care o posedă. Când Ahn Min Hyuk, directorul executiv al ainsoft, o companie de jocuri de noroc, îi vede forța, o angajează ca gardă de corp personală.

Lovers of the Red Sky (2021)

Hong Chun Gi este o pictoriță cu un talent magic în pictură. Ea este aleasă ca prima femeie pictor. Într-o zi îl întâlnește pe Ha Ram, al cărui blestem are o legătură magică cu talentul ei.

Seriale coreene/K-drama istorice:

Giuvaierul Palatului / Dae Jang-geum (2003)

Bazat pe o poveste adevărată despre o fată legendară, Jang Geum, care a devenit prima femeie care a devenit medicul regal suprem al vremurilor sale. În ciuda condiției sale precare de fată din clasa de jos în societatea dominată de bărbați, Jang Geum a depășit o serie de discriminări sociale și a ajuns bucătăreasă regală, devenind mai târziu medic regal, apoi, în cele din urmă, medic însărcinat al regelui. Ea a primit chiar și titlul de "Marea Jang Geum" din partea regelui.

Dong Yi (2010)

Povestea unei simple servitoare care urcă în haremul regal ca soție și, în cele din urmă, mamă a regelui coreean.

Furtună la Palat / Yi San (2007)

Yi San dramatizează viața regelui Jeongjo al Coreei, al 22-lea conducător al dinastiei Joseon. Jeongjo este amintit în istoria coreeană pentru simpatia sa față de condițiile dure cu care se confrunta poporul său, în ciuda propriei sale educații răsfățate ca membru al familiei regale. El a instituit multe reforme pentru a le îmbunătăți condițiile.

Secretele de la palat (2009)

Povestea reginei Seondeok, care s-a născut prințesă, a fost crescută printre oamenii de rând și a trecut peste multe încercări pentru a deveni conducătoarea Silla.

Pachinko (2022)

Bazată pe bestsellerul New York Times, această saga de anvergură relatează speranțele și visele unei familii de imigranți coreeni de-a lungul a patru generații, în timp ce își părăsesc țara natală într-o căutare indomptabilă de a supraviețui și prospera.

Kingdom (2019)

În timp ce zvonuri ciudate despre regele lor bolnav pun stăpânire pe un regat, prințul moștenitor devine singura lor speranță împotriva unei molime misterioase care pune stăpânire pe ținut.

Mr. Queen (2020)

Atunci când un bucătar din zilele noastre este prins în corpul unei regine din epoca Joseon, se declanșează haosul.

În prezent, Jang Bong Hwan este un chef care lucrează pentru politicienii de top ai țării la Casa Albastră. El are un spirit liber, dar spiritul său ajunge cumva în corpul reginei Cheorin (Shin Hye-sun) în perioada Joseon. Regele Cheoljong (Kim Jung-hyun), monarhul care domnește, este o persoană blândă și ușor de suportat. Cu toate acestea, el este rege doar cu numele. Regina-mamă Sunwon (Bae Jong-ok), soția răposatului rege Sunjo, deține adevărata putere în țară și l-a relegat pe regele Cheoljong la rang de figură. Ambițiosul ei frate mai mic, Kim Jwa Geun (Kim Tae-woo), dorește și el puterea. Regina Cheorin descoperă curând că Regele Cheoljong nu este ceea ce pare și că are o latură întunecată și suspicioasă.

Mr. Sunshine (2018)

Un tânăr băiat care ajunge în SUA după incidentul Shinmiyangyo din 1871 se întoarce în Coreea la un moment de cotitură istorică și se îndrăgostește de o nobilă.

The Red Sleeve (2021)

În Coreea, în prima jumătate a anilor 1700, Yi San este un tânăr prinț distanțat și iubitor de perfecțiune. Uciderea tatălui său îl bântuie, deși îl lasă în poziția de a prelua tronul odată ce bunicul său - actualul rege crud și nemilos, responsabil de moartea tatălui lui Yi San - moare. El s-a hotărât să devină un monarh binevoitor care va reforma legea atunci când, în cele din urmă, va prelua tronul, dar modul în care a fost ucis tatăl său l-a marcat emoțional. La curte, el întâlnește o tânără pe nume Sung Deok Im. Yi San se îndrăgostește de ea și încearcă să o convingă să devină concubina sa oficială. Dar Sung Deok Im are o voință puternică și un spirit liber. Este, de asemenea, suficient de inteligentă pentru a înțelege că a deveni consoarta regală a viitorului rege este un rol prestigios, dar unul care îi va limita libertatea și care, probabil, nu-i va aduce prea multă bucurie. Dar dragostea lui Yi San pentru Sung Deok Im este adevărată, iar ea începe să înțeleagă că formarea unei uniuni cu el ar putea fi în cele din urmă benefică pentru tărâmul său tulburat.

Under the Queen's Umbrella (2022)

În cadrul palatului există prinți care creează probleme și care nu fac decât să dea bătăi de cap familiei regale și care sunt pe cale să fie transformați în prinți moștenitori adevărați. Mama lor, Im Hwa Ryeong, este soția unui mare rege. Dar în loc să aibă o aură de eleganță și grație, ea este o regină înțepătoare, sensibilă și irascibilă. Cândva mai senină, ea s-a schimbat de când oamenii o tot forțează. Este o regină care uneori își abandonează mândria și este cunoscută chiar și pentru faptul că înjură. Fiecare zi din viața ei este plină de încercări, dar ea le rezistă, totul de dragul copiilor ei.

Youth of May (2021)

În mai 1980, în timpul vremurilor tulburi ale revoltei din Gwangju, Hee-Tae și Myung-Hee se îndrăgostesc. Iubirea lor pare să le fie destinată de soartă.

My Dearest (2013)

O poveste de dragoste între o femeie nobilă și un bărbat misterios, plasată în Joseon, în timpul invaziei Qing.

Rookie Hsitorian (2019)

Plasată în Coreea secolului al XIX-lea, o femeie istoric se confruntă cu discriminarea de gen, dar perseverează. Ea se încurcă cu prințul Lee Rim, făcând să se estompeze limitele dintre datorie și implicare personală.

Drame coreene:

The Glory (2023)

În perioada liceului, Moon Dong Eun visa să devină arhitect. Cu toate acestea, după ce a suferit un atac brutal și violent din partea bătăușilor, este nevoită să abandoneze școala. Ani mai târziu, unul dintre bătăuși se căsătorește și are un copil care frecventează școala primară unde predă acum Moon Dong Eun. După ani de zile de complot, Moon Don Eun își începe planul de răzbunare împotriva foștilor ei bătăuși - și a elevilor care au stat deoparte și au lăsat să se întâmple atacul.

Marry My Husband (2024)

O poveste despre Ji-won care, după ce a fost ucisă de soțul ei care avea o aventură cu cea mai bună prietenă a ei, se întoarce 10 ani în trecut și are șansa de a-și schimba soarta.

Queen of Tears (2024)

O poveste de dragoste miraculoasă a unui cuplu căsătorit care depășește o criză amețitoare.

It’s okay, that’s love (2014)

O poveste de dragoste între un psihiatru pe nume Ji Hae Soo și o scriitoare care suferă de schizofrenie, Jang Jae Yeol.

Move to Heaven (2021)

Lucrând în calitate de curățători de urgențe, atât Gu-ru, cât și Sang-gu descoperă diverse povești ale celor decedați, trăind în același timp emoții și sentimente diferite față de viață, moarte și familie.

My Mister (2018)

Un alt serial cunoscut pentru că stârnește lacrimi, această dramă melancolică și imersivă abordează subiecte grele, inclusiv depresia și sărăcia, prin descrierea unei prietenii improbabile și reconfortante.

Reborn Rich (2022)

După zece ani, unui angajat loial i se înscenează o înscenare pentru delapidare, apoi este ucis de către angajatorii săi, pentru ca apoi să renască sub forma fiului lor cel mai tânăr, cu o dorință de răzbunare care îi ghidează preluarea ostilă.

Hospital Playlist (2021)

Hospital Playlist spune povestea a cinci medici care sunt prieteni încă de când au intrat la facultatea de medicină, în 1999.

It's Okay to Not Be Okay (2020)

Un drum extraordinar spre vindecare emoțională se deschide pentru un scriitor de cărți pentru copii egoist și antisocial și pentru un îngrijitor psihiatru altruist atunci când își întâlnesc drumurile.