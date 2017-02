Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

Ce inseamna sa fii frumoasa, cum putem deveni mai atragatoare pentru partenerii nostri si mai carismatice sunt cateva dintre intrebarile pe care ti le-ai pus nu doar o data. Valentina Balasa-Ario, lector la Fundatia Calea Victoriei, ex-model, beauty consultant, creator de imagine, fotograf si designer de tinute de gala pentru persoane publice, are raspunsurile.

Care este prima lectie despre frumusete pe care ai invatat-o?

Primele lectii despre frumusete le-am primit in familie, pe vremea cand ma jucam cu papusile, cred ca aveam cam 2 ani. Aveam o matusa venita in vizita, care mi-a cerut un creion rosu ca sa isi picteze unghiile, pentru ca isi uitase oja acasa. Era prima data cand vedeam unghii rosii in viata mea si de atunci am inteles importanta manichiurii. Imi mai amintesc ca asociam frumusetea cu ideea de curatenie si de cate ori ma murdaream, mama ma ducea in fata oglinzii si ma intreba daca imi place cum arat. A fost o lectie foarte buna, pentru ca impactul era foarte puternic atunci cand ma vedeam asa si deveneam tot mai atenta. Nu era nevoie sa ma certe, doar imi zicea “Hai sa te vezi in oglinda!”.

Cum definesti frumusetea feminina?

Aceasta intrebare o adresez cursantelor de la atelierul de machiaj. Daca ne referim la frumusetea fizica, ne gandim la proportie, simetrie, sanatate si prospetime. Doar ca frumusetea nu se opreste aici. O femeie este in intregime frumoasa cand are echilibru interior si traieste in armonie cu ea si cu Universul.

Armonia interioara ma face sa ma simt frumoasa. Eu sunt un suflet, care am primit la nastere un dar extraordinar de frumos, un trup de care am grija si pe care il apreciez cum pot eu mai bine. Sufletul fiecaruia dintre noi este Scanteie Divina si avem frumusete in noi cat tot Universul.

Cum faci ca sa apari frumoasa si dezirabila in ochii unui barbat?

Cea mai buna cale ca sa fii dezirabila ochii partenerului este sa te ocupi de propria ta fericire si devenire. O femeie fericita, care are un scop in viata si care se ocupa in permanenta de propria persoana este atragatoare ca un magnet.