Jerry Sargeant si-a descoperit puterile de vindecator in urma unui accident care a avut loc in Romania in urma cu mai multi ani. A urmat apoi un drum de initiere spirituala care a dus la crearea sistemului "Star Magic" - vindecarea cu ajutorul stelelor. Jerry viseaza sa le redea oamenilor libertatea si sa le reaminteasca faptul ca suntem cu totii unul, uniti prin iubire. Am stat de vorba cu Jerry cu prilejul lansarii in limba romana a noii sale carti Star Magic - Heal The You-Niverse, la Bucuresti. Este tineretea fara batranete posibila? Putem fi perfect sanatosi? Gasesti raspunsurile in cele ce urmeaza.

Cum se vede Pamantul prin ochii tai?

Mama Pamant este frumoasa dar, in egala masura, sufera enorm. Ne poarta de grija de mii de ani fara sa ne ceara nimic la schimb. Si noi ce facem? Cream razboaie si poluare, ne facem rau unora celorlalti. Simt insa ca noi oamenii, ca specie, incepem sa fim din uniti, constiinta se extinde si incepem sa ne iubim mai mult unii pe ceilalti. Ceea ce, evident, ajuta si planeta. Avem insa un drum lung de parcurs. Cand ma uit la Pamant vad un suvoi de constiinta, un suvoi de lumina. Suntem interconectati.

Majoritatea oamenilor vad separare: tari, granite, limbi diferite, culori, specii. Suntem de fapt o familie in care acum, ce-i drept, certurile sunt cam numeroase. Trebuie sa ne iubim mai mult.

Cum vezi oamenii?

Oamenii sunt unde de energie si lumina. De fapt, este una si aceeasi unda. Vad coduri. Coduri de informatie binara pretutindeni, forme geometrice, hieroglife plutind in lumina.

Faci ca totul - succesul, sanatatea perfecta, abundenta financiara, sa para usor. Este usor?

Lucrurile - succesul, sanatatea, banii par usoare cand ajungi in stadiul in care sunt eu. Pentru mine, nu a fost mereu asa. In urma cu 13 ani eram un cu totul altfel de om, materialist, destructiv, condus de ego si ganduri negative, uram pe toata lumea inclusiv pe mine. E nevoie de efort pentru a ajunge la usor. Insa este o calatorie. E o calatorie pe care majoritatea oamenilor fie nu se incumeta sa o faca deoarece li se pare inspaimantatoare, fie o abandoneaza repede pentru ca li se pare prea dificila. Sunt ca niste rachete.

Sa te ridici de pe Pamant pe orbita ai nevoie de aceeasi cantitate de energie si combustibil ca pentru a te mentine pe orbita. Odata ce ajungi acolo, e usor. Partea dificila este sa te pui in miscare si sa iesi din atmosfera. Doar tu poti face asta. Sa iti gasesti forta interioara. Lumina, intelepciunea se afla in fiecare dintre noi. Nu este usor. Aceasta lume este un joc creat pentru a nu te lasa sa zbori.

Ce rol joaca iubirea de sine in acest proces?

Iubirea de sine este cheia de aur. Daca nu te iubesti, nimeni altcineva nu te va iubi. Si nu vei putea iubi alti oameni. Separarea este o iluzie. A crede ca iubirea de sine este ceva rau este o conditionare care ne-a fost impusa din exterior.

Atunci cand ne intoarcem spre noi, ne descoperim puterea, mass-media si alte mijloace de manipulare nu mai pot fi folosite impotriva noastra. Nu mai sunte dependenti de ceea ce intampla in exteriorul nostru. Cheia este meditatia, respiratia, miscarea.