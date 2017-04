Imi amintesc ca si cand ar fi fost ieri reintalnirea mea cu Simona Ionascu de pe Calea Victoriei, in 2012. Proaspata intoarsa de la Milano, mi-a povestit entuziasta despre planurile ei de a ajuta industria muzicala romaneasca sa fie ca afara. S-a tinut de cuvant asa cum o demonstreaza campaniile de PR pentru artisti precum Holograf, Alexandra Usurelu, Alexandra Stan sau Liviu Teodorescu. Am stat de vorba cu Simona Ionascu despre ce inseamna sa fii antreprenor in Romania, despre business si feminitate dar si despre cum putem aplica principiile de baza ale PR-ului in viata personala.

Cred ca fiecare dintre noi se naste cu un dar. Cum ti-ai dat seama ca darul tau este sa comunic si cum te-ai indragostit de PR?

Cred ca nu eu sunt cea care si-a dat seama, ci invatatoarea mea care, in clasa a treia, a chemat-o pe mama la scoala sa ii spuna ca eu sunt talentata la scris si ca ii recomanda sa ma dea la la Cenaclul Literar “Ciresarii”, fondat de Constantin Chirita la Barlad. Ii placeau compunerile mele pentru ca erau pline de personaje colorate si de descrieri pline de metafore. Intr-un fel, eu eram sincera 100%, insa asa vedeam eu pe atunci lumea, un pic infrumusetata. Cred ca asa a inceput marea mea dragoste pentru PR, prin scris.

Dupa mai bine de 15 ani de zile petrecuti in industria comunicarii, cum definesti PR-ul?

Wow. O sa imi fie greu sa fac un rezumat. As zice, anul asta, chiar 20 de ani. Teoretic, PR-ul este puntea binevoitoare intre un produs sau o firma si publicurile lui, folosindu-se de canale mai mult sau mai putin batatorite, precum mass media sau social media. Eu cred, insa, ca PR-ul este in tot si in toate, fie ca ne dam seama, fie ca nu. Cu politistii care te opresc in trafic faci PR, cu portarul de la bloc, cu prietena cea cicalitoare a mamei, cu vanzatoarea de la piata careia trebuie sa ii castigi simpatia ca sa iti faca un discount. PR-ul este, practic, relationarea pozitiva cu lumea, deci un “must” in viata noastra.

Ai studiat Jurnalism si Relatii publice, ai lucrat ca reporter si realizator de emisiuni radio, apoi ai plecat in publicitate, in case de discuri, te-ai intors in radio ca specialist in comunicare si marketing, apoi te-ai facut din nou studenta, pentru a te reintoarce la marea ta dragoste, PR-ul. Ce au in comun toate aceste numeroase experiente profesionale?

De fiecare data am tinut cont de echipa in care am intrat, sa am sefi pe care sa ii privesc cu admiratie si respect, dar si colegi alaturi de care sa construiesc, sa inovez, sa schimb lumea. Am inceput ca reporter si realizator de emisiuni studentesti la Radio Romania Tineret, sub bagheta magica a doamnei Jeana Gheorghiu, care mi-a fost prima sefa. Exigenta, inteligenta, profesionista. Apoi, prin anul 3 de facultate am vrut sa imi fac un internship intr-o agentie de publicitate, langa facultatea mea, ca sa ma conving ca ceea ce invatam eu la scoala se pune in practica in realitate. Am sfarsit prin a scrie primele mele comunicate de presa despre WC-uri. Aveam in paralel doua joburi si facultatea. Intre radio (unde mergeam foarte dimineata, pentru ca faceam revista presei) si scoala trageam un pui de somn o ora-doua, apoi mergeam la cate un curs, iar noaptea ma prindea prin agentie, cu baietii de la Creatie, in brainstorming-uri care se prelungeau si pana la miezul noptii. Dar nu ma plangeam, imi placea maxim fiecare minut din viata mea.

Ce principii de PR putem aplica in viata zilnica pentru a avea succes in interactiunile profesionale?

Ideal ar fi sa putem sa ne pastram zambetul, diplomatia, politetea si calmul in orice situatie, insa stim prea bine ca asta e imposibil. Eu cred ca am supravietuit prin sinceritate si prin putin umor. Se poate intampla sa mai gresim, insa printr-un telefon, o floare, o bere sau un zambet sau pur si simplu cerandu-ne scuze cu prima ocazie, am putea repara o situatie conflictuala.

Cum ne folosim de PR in viata personala?

Inca din copilarie, mama imi spunea mereu ca “vorba dulce mult aduce” si ca “tonul face muzica”. Nu prea intelegeam eu pe atunci adevaratul inteles al acestor vorbe, insa ar fi ideal daca am putea sa ne comportam cu altii, in viata personala, asa cum ne-am dori ca ei sa se poarte cu noi.